Курс "Русский язык как государственный" могут ввести в вузах в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курс "Русский язык как государственный" появится в российских вузах с 2027-2028 учебного года.
- Сперва курс будет реализован в рамках пилотного проекта, а затем его введут во всех российских университетах.
БИШКЕК, 10 июл — РИА Новости. Курс "Русский язык как государственный" появится в российских вузах с 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
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"В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь. И если сообществом это будет поддержано, то уже со следующего учебного года, с 2027-2028 учебного года, интегрировать этот курс в учебные планы университетов", — сказал он на полях заседания управсовета Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке.
По словам Могилевского, сперва это будут участники пилотного проекта, но затем курс введут во всех российских университетах.
Замминистра напомнил, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Проект модуля подготовил Санкт-Петербургский государственный университет, отметил Могилевский.
"Естественно, речь не идет о повторении школьного курса. "Русский язык как государственный" предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования языка. Ну и, конечно, так или иначе, этот модуль будет направлен на укрепление грамотности наших студентов, как российских, так и иностранных", — заключил он.
Накануне Путин подписал перечень поручений по поддержке русского языка. Как пояснила советник президента Елена Ямпольская, в рамках курса "Русский язык как государственный" студенты будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики.