Курс "Русский язык как государственный" могут ввести в вузах в 2027 году

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"В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь. И если сообществом это будет поддержано, то уже со следующего учебного года, с 2027-2028 учебного года, интегрировать этот курс в учебные планы университетов", — сказал он на полях заседания управсовета Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке.