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Путин утвердил поручения по поддержке русского языка - РИА Новости, 09.07.2026
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12:34 09.07.2026 (обновлено: 13:10 09.07.2026)
Путин утвердил поручения по поддержке русского языка

Путин утвердил поручения в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал перечень поручений по поддержке русского языка.
  • Его советник Елена Ямпольская позже даст брифинг на эту тему.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка.
Основные положения:
  • представить предложения по дополнительному регулированию использования государственного языка в рекламе;
  • включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов;
  • проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ;
  • подготовить проекты президентских указов о создании организации "Российское Пушкинское общество" и установлении Дня детской книги;
  • принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня советник президента Елена Ямпольская даст брифинг на эту тему и ответит на все вопросы журналистов.
В начале июня Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Тогда среди прочего он призвал избегать вульгарных заимствований и использовать кириллицу в общественном пространстве.
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