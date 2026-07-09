Путин утвердил поручения по поддержке русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал перечень поручений по поддержке русского языка.
- Его советник Елена Ямпольская позже даст брифинг на эту тему.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка.
Основные положения:
- представить предложения по дополнительному регулированию использования государственного языка в рекламе;
- включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов;
- проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ;
- подготовить проекты президентских указов о создании организации "Российское Пушкинское общество" и установлении Дня детской книги;
- принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня советник президента Елена Ямпольская даст брифинг на эту тему и ответит на все вопросы журналистов.
В начале июня Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Тогда среди прочего он призвал избегать вульгарных заимствований и использовать кириллицу в общественном пространстве.
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