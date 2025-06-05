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Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
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15:32 05.06.2025 (обновлено: 18:58 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/yazyk-2021115942.html
Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка
Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка
Президент Владимир Путин выступил с поручениями на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Среди прочего он призвал... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:32:00+03:00
2025-06-05T18:58:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с поручениями на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Среди прочего он призвал избегать вульгарных заимствований и использовать кириллицу в общественном пространстве.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости:&quot;Завтра — День русского языка, Пушкинский день России, поздравляю с наступающим праздником. Русский язык — один из самых образных, богатых и выразительных языков мира, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.&quot;Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не &quot;кашу&quot; из латиницы и других символов&quot;.&quot;Книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи по аналогии с &quot;Пушкинской картой&quot;, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу &quot;Детская книжная карта&quot;.&quot;Автор легендарных &quot;Журавлей&quot;, он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский — благодаря которому его произведения обрели мировую славу&quot;.&quot;Обращаясь в одной из своих работ к европейцам — это была работа об отношениях России и Германии, но, по сути, он обращался ко всем европейцам, — он писал: &quot;Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе&quot;."На потребу дня тоже нужно писать талантливо".
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Путин об основным задачах государственной языковой политики
На заседании Совета по поддержке русского языка Президенту доложат о разработке Основ государственной языковой политики.
2025-06-05T15:32
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Поздравление Путина с Днем русского языка
Поздравление Путина с Днем русского языка
2025-06-05T15:32
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PT0M42S
Путин о запуске программы "Детская книжная карта"
Путин предложил с 2026-го запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг.Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет.
2025-06-05T15:32
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PT0M58S
Путин об учреждении дня языков народов России
Путин предложил учредить день языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября - в день рождения писателя Расула Гамзатова.
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владимир путин, россия, общество, расул гамзатов, федор тютчев, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Россия, Общество, Расул Гамзатов, Федор Тютчев, Социальный навигатор, СН_Образование

Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с поручениями на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Среди прочего он призвал избегать вульгарных заимствований и использовать кириллицу в общественном пространстве.
Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости:
  • русский язык — опора идентичности в России, он объединяет многонациональный народ:
«

"Завтра — День русского языка, Пушкинский день России, поздравляю с наступающим праздником. Русский язык — один из самых образных, богатых и выразительных языков мира, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • проект основ языковой политики подготовлен;
  • повышение качества преподавания русского на всех уровнях — среди основных задач;
  • другие цели — внедрение сбалансированной методологии обучения, создание на ее основе единой линейки школьных учебников и пособий;
  • следует избегать вульгарных заимствований из других языков:
«

"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • нужно укреплять позиции языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве;
  • президент предложил создать программу "Детская книжная карта":
«

"Книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи по аналогии с "Пушкинской картой", которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • номинал составит три тысячи рублей, карты получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет;
  • Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения поэта, прозаика, публициста Расула Гамзатова:
«

"Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский — благодаря которому его произведения обрели мировую славу".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • глава государства поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов страны;
  • также он попросил подготовить проект указа о подготовке празднования 225-летия Федора Тютчева:
«

"Обращаясь в одной из своих работ к европейцам — это была работа об отношениях России и Германии, но, по сути, он обращался ко всем европейцам, — он писал: "Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Путин поддержал идею создать на базе одного из вузов научно-методический центр по продвижению русского языка в мире;
  • президент одобрил инициативу организовать книжные клубы в российских школах;
  • важно, чтобы книги доходили до малых населенных пунктов;
  • глава государства также высказался о современных песнях "по зову сердца" и на "потребу дня":
«
"На потребу дня тоже нужно писать талантливо".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • власти поддержат идеи по созданию пространств, посвященных русскому языку.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Госдуму внесли проект об усилении роли русского языка
28 мая, 17:29
 
Владимир ПутинРоссияОбществоРасул ГамзатовФедор ТютчевСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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