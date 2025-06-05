Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка
- русский язык — опора идентичности в России, он объединяет многонациональный народ:
"Завтра — День русского языка, Пушкинский день России, поздравляю с наступающим праздником. Русский язык — один из самых образных, богатых и выразительных языков мира, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.
- проект основ языковой политики подготовлен;
- повышение качества преподавания русского на всех уровнях — среди основных задач;
- другие цели — внедрение сбалансированной методологии обучения, создание на ее основе единой линейки школьных учебников и пособий;
- следует избегать вульгарных заимствований из других языков:
"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов".
- нужно укреплять позиции языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве;
- президент предложил создать программу "Детская книжная карта":
"Книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи по аналогии с "Пушкинской картой", которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта".
- номинал составит три тысячи рублей, карты получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет;
- Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения поэта, прозаика, публициста Расула Гамзатова:
"Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский — благодаря которому его произведения обрели мировую славу".
- глава государства поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов страны;
- также он попросил подготовить проект указа о подготовке празднования 225-летия Федора Тютчева:
"Обращаясь в одной из своих работ к европейцам — это была работа об отношениях России и Германии, но, по сути, он обращался ко всем европейцам, — он писал: "Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе".
- Путин поддержал идею создать на базе одного из вузов научно-методический центр по продвижению русского языка в мире;
- президент одобрил инициативу организовать книжные клубы в российских школах;
- важно, чтобы книги доходили до малых населенных пунктов;
- глава государства также высказался о современных песнях "по зову сердца" и на "потребу дня":
- власти поддержат идеи по созданию пространств, посвященных русскому языку.