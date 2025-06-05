https://ria.ru/20250605/yazyk-2021115942.html

Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка

Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка

Президент Владимир Путин выступил с поручениями на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Среди прочего он призвал... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:32:00+03:00

2025-06-05T15:32:00+03:00

2025-06-05T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с поручениями на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Среди прочего он призвал избегать вульгарных заимствований и использовать кириллицу в общественном пространстве.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости:"Завтра — День русского языка, Пушкинский день России, поздравляю с наступающим праздником. Русский язык — один из самых образных, богатых и выразительных языков мира, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность."Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов"."Книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи по аналогии с "Пушкинской картой", которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта"."Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский — благодаря которому его произведения обрели мировую славу"."Обращаясь в одной из своих работ к европейцам — это была работа об отношениях России и Германии, но, по сути, он обращался ко всем европейцам, — он писал: "Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе"."На потребу дня тоже нужно писать талантливо".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, общество, расул гамзатов, федор тютчев, социальный навигатор, сн_образование