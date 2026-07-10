В Норвегии заявили, что страна относилась с большим уважением к Устюгову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
- Его считают первым лидером нового поколения российских звезд лыжных гонок, в 2017 году он был сильнейшим лыжником мира, по словам норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта.
- Сальтведт отметил стойкость и бойцовские качества Устюгова, а также выразил мнение, что тот мог бы выиграть больше золотых медалей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов пользовался большим уважением в Норвегии благодаря своим спортивным качествам, однако его потенциал позволял выиграть еще больше золотых медалей, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
Ранее заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
Устюгов объяснил, почему завершил карьеру
8 июля, 16:52
"Устюгова будут помнить как первого лидера нового поколения российских звезд лыжных гонок. В 2017 году он был, безусловно, сильнейшим лыжником мира, хотя довольно неожиданно не смог догнать Ханса Кристера Холунна в эстафете на чемпионате мира. После этого ему уже не удавалось на равных конкурировать с Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо", - сказал Сальтведт.
"Он всегда отличался невероятной стойкостью, силой характера и бойцовскими качествами и пользовался большим уважением в Норвегии именно как спортсмен. При этом мне кажется, что его потенциал позволял выиграть еще больше золотых медалей", - добавил Сальтведт.
Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.