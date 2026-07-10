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Разбогател и исчез: что сейчас со звездой сборной России - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
12:57 10.07.2026 (обновлено: 15:41 10.07.2026)

Разбогател и исчез: что сейчас со звездой сборной России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФутболисты сборной России на ЕВРО-2008
Футболисты сборной России на ЕВРО-2008 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Матч чемпионата Европы 2008 года против Нидерландов спустя почти 20 лет остается одним из самых больших видов футбольного счастья, которое когда-либо испытывала Россия. Тогда полузащитник Дмитрий Торбинский забил победный гол на 112-й минуте, гарантировавший нашей команде фантастическую бронзу.
С одной стороны, этот момент обеспечил Торбинскому футбольное бессмертие, с другой, радикально не повлиял на его жизнь и карьеру. РИА Новости рассказывает, как парень из Норильска пробился в большой футбол, а затем исчез за океаном.

Откуда он вообще?

Торбинский родился за Северным полярным кругом 28 апреля 1984 года - его родители переехали в Норильск из Подмосковья, чтобы быстро заработать на квартиру. С детства занимался в мини-футбольной секции и музыкальной школе, так что обращаться с мячом научился так же ловко, как и играть гаммы на фортепиано.
Из-за климатических условий в Норильске нет возможностей для большого футбола. Специфика игры в зале быстро сделала из усердного талантливого мальчика настоящего мастера. Так что уже в 12 лет его повезли на просмотр в московский "Спартак", и он сразу остался в столице с мамой и дядей, которого называл вторым отцом. В плане технических возможностей Торбинский уже тогда был заметнее многих своих сверстников из спартаковской академии, хотя и уступал им по физической подготовке.
Тогда же с Дмитрием произошла первая серьезная личностная перемена. Родители прежде всегда называли его мальчиком-солнышком, настолько он был улыбчивым и веселым. Новые условия, конкуренция, необходимость быстро взрослеть навсегда сделали Торбинского серьезным и даже немного хмурым человеком. Увидеть его улыбку на поле и за его пределами отныне могут только самые близкие.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЭкс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский
Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский
При этом переезд в Москву помог Дмитрию не оказаться одним из тех норильских парней, кого сломали девяностые.
"Некоторые (ребята из компании во дворе) стали наркоманами, кто-то попал в тюрьму. Я благодарю Бога, что он уберег меня от этого, хотя, если бы не родители, вовремя исправлявшие мои ошибки, со мной могло бы произойти то же", - рассказывал Торбинский в интервью "Спорт-Экспрессу".
Как это часто бывает в футболе, редкий талант выдается вместе с хрупкой оболочкой. С 17 лет Торбинского преследовали травмы - страдали крестообразные связки, мениски, колени, паховые кольца, приводящие мышцы бедра и многое другое. Некоторые из них вынуждали его прерывать карьеру на многомесячные паузы для лечения и восстановления.
Несколько раз Торбинского оперировали в Германии, а он как-то в разговоре с журналистами сетовал, что мелкие проблемы со здоровьем не про него - если уж травмируется, то всегда по-крупному. В среде его даже прозвали хрустальным футболистом.
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Выгнали в день рождения

С детства Торбинский привык бороться за себя - не боялся спорить и идти на конфликт с руководством клубов. Из родного "Спартака" он ушел свободным агентом, потому что так и не смог договориться о достойной зарплате. Журналисты писали, что "красно-белые" предлагали Дмитрию годовой оклад меньше, чем Андрей Аршавин получал в "Зените" за месяц.
Из "Локомотива" в 2013 году Торбинский ушел из-за накопившихся противоречий и конфликтов. Под конец железнодорожной истории ему не хватало игрового времени, травмы не позволяли стабильно тренироваться, при этом Дмитрий очень болезненно воспринимал тренерское пренебрежение. Как-то Юрий Семин выпустил его на замену и через десять минут снова посадил на лавку, обвинив в пассивности. Этого Торбинский не мог вытерпеть.
Ситуация с уходом без трансфера повторилась с "Локомотивом". Но самый громкий конфликт у Торбинского случился с казанским "Рубином" - его контракт расторгли в одностороннем порядке, объявив об этом футболисту прямо в день рождения. Дмитрий обратился в палату по разрешению споров РФС с требованием компенсации и обвинил в случившемся бывшего генерального директора Андрея Громова. Хорошего расставания не получилось - "Рубин" пошел в Спортивный арбитражный суд и отыграл в свою пользу часть компенсации.
© Фото : InstagramДмитрий Торбинский
Дмитрий Торбинский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Instagram
Дмитрий Торбинский
С будущей женой Дмитрий познакомился в 2005 году во время двойного свидания вслепую. Они с другом пошли в бильярдный клуб и позвали для компании двух девушек, одной из которой была Евгения. Сначала химии не возникло - серьезная студентка экономфака Высшей школы экономики не сразу поверила, что футболист - единственная профессия Торбинского. Ей казалось, что настоящий мужчина должен заниматься чем-то более внушительным.
Дмитрий не был романтиком - дарил только нужные подарки, не совершал широких рыцарских жестов. И даже для предложения руки и сердца собирался с силами почти три года. Постепенно случайное знакомство переросло во взрослую любовь.
"У меня скоро день рождения, сначала я попросил у жены, чтобы она мне сделала медальон на заказ. Потом подумал: что я, Тимати, что ли, чтобы с медальоном расхаживать? Мы баню недавно построили, а там стола нет. Я говорю Жене: "Подари мне стол хороший, чтобы был комплект - стол и пуфик".
В 2008 году пара официально поженилась, и с интервалом в пять лет у них родилось трое детей - сын Артем, дочь Алиса и сын Даниил. Долгое время семья жила в поселке Баковка в большом доме по соседству с базой "Локомотива". Жилище они купили у легенды железнодорожников голкипера Сергея Овчинникова.
"Я сейчас зарабатываю деньги не для того, чтобы их тратить, а для того, чтобы вкладывать их потом в своих детей. У нас такой в семье финансовый вектор. Я вот, например, одежду себе почти не покупаю, очень редко, и недорогие марки, а не люкс-бренды", - так рассуждал Торбинский в интервью OK!. Также он признавался, что вопросы инвестирования заработанных денег доверяет жене.
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Мечта об Америке

На семейном совете Торбинские решили, что хотят дать своим детям американские возможности и среду для легкого освоения языка. При том, что Дмитрий никогда не играл за рубежом, любой отпуск они стремились проводить в США. И двух младших детей тоже родили в Америке, чтобы у них было гражданство по праву земли.
Когда карьера Торбинского подошла к концу, они с женой почти сразу перебрались из Москвы в Майами. Это было в 2019 году. Там бывший футболист сначала получил лицензию тренера и работал в академии "Майами Юнайтед", а в 2021 году основал собственную школу Torbostar Rockets для ребят 5-13 лет.
К нему пришли дети родителей, которые знали Торбинского еще игроком и болели за него в "Спартаке", "Локомотиве" и сборной России. Дмитрий в интервью рассказывал, что тренировать подрастающее поколение оказалось гораздо труднее, чем играть самому: "Ты приезжаешь сюда, и ты никто, американцы тебя не знают. Нужно все с нуля доказывать. С детьми особенно сложно, потому что с ними нужно быть в большей степени воспитателем".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Енисей"
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Енисей - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Енисей"
Забавный факт - для тренировок своей школы Торбинский арендовал поле прямо на территории отеля Дональда Трампа. Так что и на футболках игроков тоже была фамилия действующего американского президента. К сожалению, проект не получился долгосрочным - в 2025 году Торбинский не смог договориться с собственниками об аренде, так что Ракеты больше не взлетят.
Дмитрий почти не ведет социальные сети - в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) последнее фото датировано 2023 годом. По открытой информации, он с женой и детьми по-прежнему живет в США. Дочь Алиса занимается художественной гимнастикой, сыновья учатся в школе. Торбинский не идеализирует свою американскую жизнь и замечает в ней много недостатков - много бездомных, плохой сервис, высокие цены. Но о возвращении в Россию пока не говорит.
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