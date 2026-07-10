Суд огласит приговор экс-гендиректору "Торпедо" 13 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Симоновский суд Москвы 13 июля огласит приговор бывшему генеральному директору футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову, обвиняемому в подкупе спортивных судей.

Прокурор запросил для Скородумова 2,5 года колонии общего режима с запретом на 3 года заниматься спортивной деятельностью.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы 13 июля огласит приговор бывшему генеральному директору московского футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову, обвиняемому в подкупе спортивных судей, сообщили РИА Новости в суде.

В пятницу прокурор в прениях сторон запросил для него в качестве наказания 2,5 года колонии общего режима с запретом на 3 года заниматься спортивной деятельностью.

"Оглашение приговора Скородумову назначено на 13 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке.

Дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием " Торпедо " было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион в России ) сезона 2024-2025 годов. Скородумову вменяют семь эпизодов преступления.

Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности матча.

Соболев и Волкова вину не признали, они находятся в СИЗО, следствие по их делу пока не завершено.