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"Чуть не подгорел": Мостовой поучаствовал в изготовлении Кубка России - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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13:13 10.07.2026
"Чуть не подгорел": Мостовой поучаствовал в изготовлении Кубка России

Мостовой: чуть не подгорел, пока выдувал хрусталь для трофея Кубка России

© РИА Новости / Вероника ЖеребцоваБывший футболист сборной России Александр Мостовой
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Вероника Жеребцова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мостовой поделился опытом работы со стеклом на Гусевском хрустальном заводе.
  • В конце мая «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России, после чего с трофея слетела крышка и откололось основание.
  • Новый трофей для «Спартака» изготавливается на старинном Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный.
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ (Владимирская область), 10 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что "чуть не подгорел", пока пробовал свои силы в стеклодувном деле при изготовлении хрустальных частей трофея Кубка России.
В конце мая "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Новый трофей изготавливается на старинном Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный специально для "Спартака", он останется у "красно-белых" на бессрочное хранение.
«
"Я только что попробовал работать с хрусталем. Это очень сложная работа. В цеху невозможно жарко, я даже в какой-то момент подумал, что подгораю сзади. Мне говорят: "Дуй", имея в виду, что нужно стекло выдувать, а я боюсь, как бы дуть не пришлось, чтобы потушить меня. Очень интересное дело, но в то же время очень опасное. Вернусь в Москву и скажу ребятам, чтобы они были осторожны с кубком и больше не били его, за этим стоит огромная работа", - сказал Мостовой журналистам.
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ФутболПабло СолариГусь-ХрустальныйАлександр МостовойСпартак Москва
 
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