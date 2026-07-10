"Чуть не подгорел": Мостовой поучаствовал в изготовлении Кубка России

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"Я только что попробовал работать с хрусталем. Это очень сложная работа. В цеху невозможно жарко, я даже в какой-то момент подумал, что подгораю сзади. Мне говорят: "Дуй", имея в виду, что нужно стекло выдувать, а я боюсь, как бы дуть не пришлось, чтобы потушить меня. Очень интересное дело, но в то же время очень опасное. Вернусь в Москву и скажу ребятам, чтобы они были осторожны с кубком и больше не били его, за этим стоит огромная работа", - сказал Мостовой журналистам.