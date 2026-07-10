Краткий пересказ от РИА ИИ В западном Лондоне после матча Марокко — Франция произошли беспорядки, в ходе которых один полицейский пострадал и четыре человека были задержаны.

Группа людей заблокировала движение на дороге, ситуация обострилась, участники беспорядков начали бросать бутылки и запускать фейерверки.

Полиция будет изучать записи с камер видеонаблюдения и видео из социальных сетей для привлечения к ответственности всех нарушителей.

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Один полицейский пострадал, четыре человека были задержаны в ходе беспорядков в западном Лондоне после мачта Марокко – Франция, сообщает столичная полиция.

В ночь на пятницу по московскому времени сборная Франции Бостоне на ЧМ-2026 обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

"Один полицейский получил ранение и четыре человека были задержаны после беспорядков на Эджвэр-роуд", - приводит заявление представителя ведомства издание Standard.

Газета пишет, что в беспорядках приняли участие сотни человек.

Как сообщило ведомство, изначально полицию вызвали из-за того, что группа людей собралась на дороге и заблокировала движение. Затем ситуация обострилась, участники беспорядков начали бросать бутылки и запускать фейерверки, на место были направлены дополнительные силы.

Правоохранители сообщили, что одного сотрудника полиции госпитализировали с травмами головы, предположительно, его ударили стеклянной бутылкой. У ведомства нет информации о других пострадавших.

Как заявил представитель, полицейские задержали четырех человек за нарушение общественного порядка с применением насилия. После этого беспорядки стихли, улица была вновь открыта около часа ночи (около 3.00 мск). Полицейские оставались в районе беспорядков всю ночь.