Рейтинг@Mail.ru
В западном Лондоне после матча Марокко — Франция произошли беспорядки - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:31 10.07.2026
В западном Лондоне после матча Марокко — Франция произошли беспорядки

Полицейский пострадал в Лондоне в ходе беспорядков после матча Марокко – Франция

© AP Photo / Alberto PezzaliПолиция в Лондоне
Полиция в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Полиция в Лондоне. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В западном Лондоне после матча Марокко — Франция произошли беспорядки, в ходе которых один полицейский пострадал и четыре человека были задержаны.
  • Группа людей заблокировала движение на дороге, ситуация обострилась, участники беспорядков начали бросать бутылки и запускать фейерверки.
  • Полиция будет изучать записи с камер видеонаблюдения и видео из социальных сетей для привлечения к ответственности всех нарушителей.
ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Один полицейский пострадал, четыре человека были задержаны в ходе беспорядков в западном Лондоне после мачта Марокко – Франция, сообщает столичная полиция.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Франции в Бостоне на ЧМ-2026 обыграла команду Марокко со счетом 2:0.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Франция
2 : 0
Марокко
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Один полицейский получил ранение и четыре человека были задержаны после беспорядков на Эджвэр-роуд", - приводит заявление представителя ведомства издание Standard.
Газета пишет, что в беспорядках приняли участие сотни человек.
Как сообщило ведомство, изначально полицию вызвали из-за того, что группа людей собралась на дороге и заблокировала движение. Затем ситуация обострилась, участники беспорядков начали бросать бутылки и запускать фейерверки, на место были направлены дополнительные силы.
Правоохранители сообщили, что одного сотрудника полиции госпитализировали с травмами головы, предположительно, его ударили стеклянной бутылкой. У ведомства нет информации о других пострадавших.
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В Британии разыскивают фанатов, не сдавших паспорта перед ЧМ по футболу
15 июня, 17:56
Как заявил представитель, полицейские задержали четырех человек за нарушение общественного порядка с применением насилия. После этого беспорядки стихли, улица была вновь открыта около часа ночи (около 3.00 мск). Полицейские оставались в районе беспорядков всю ночь.
В ведомстве заявили, что будут смотреть записи с камер видеонаблюдения и видео, выложенные в соцсетях, чтобы привлечь к ответственности всех нарушителей.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Париже задержали более 40 человек еще до завершения финала ЛЧ
30 мая, 23:19
 
ФутболВ миреМароккоФранцияЛондон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала