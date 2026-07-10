Краткий пересказ от РИА ИИ
- В западном Лондоне после матча Марокко — Франция произошли беспорядки, в ходе которых один полицейский пострадал и четыре человека были задержаны.
- Группа людей заблокировала движение на дороге, ситуация обострилась, участники беспорядков начали бросать бутылки и запускать фейерверки.
- Полиция будет изучать записи с камер видеонаблюдения и видео из социальных сетей для привлечения к ответственности всех нарушителей.
ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Один полицейский пострадал, четыре человека были задержаны в ходе беспорядков в западном Лондоне после мачта Марокко – Франция, сообщает столичная полиция.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле
"Один полицейский получил ранение и четыре человека были задержаны после беспорядков на Эджвэр-роуд", - приводит заявление представителя ведомства издание Standard.
Газета пишет, что в беспорядках приняли участие сотни человек.
Как сообщило ведомство, изначально полицию вызвали из-за того, что группа людей собралась на дороге и заблокировала движение. Затем ситуация обострилась, участники беспорядков начали бросать бутылки и запускать фейерверки, на место были направлены дополнительные силы.
Правоохранители сообщили, что одного сотрудника полиции госпитализировали с травмами головы, предположительно, его ударили стеклянной бутылкой. У ведомства нет информации о других пострадавших.
Как заявил представитель, полицейские задержали четырех человек за нарушение общественного порядка с применением насилия. После этого беспорядки стихли, улица была вновь открыта около часа ночи (около 3.00 мск). Полицейские оставались в районе беспорядков всю ночь.
В ведомстве заявили, что будут смотреть записи с камер видеонаблюдения и видео, выложенные в соцсетях, чтобы привлечь к ответственности всех нарушителей.