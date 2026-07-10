Куртуа заменили по ходу матча ЧМ против испанцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа был заменен на 71-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу из-за травмы.
- Его заменил Сенне Ламменс.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа из-за травмы был заменен на 71-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором его команда играет против испанцев.
Встреча проходит в пятницу в Лос-Анджелесе. Счет в матче - 1:1.
На 66-й минуте вратарь мадридского "Реала" сел на газон и позвал врачей. Он продолжил встречу после паузы на водопой, но затем попросил замену. На 71-й минуте голкипера заменил Сенне Ламменс из "Манчестер Юнайтед". Покидая поле, 34-летний Куртуа не смог сдержать слез.