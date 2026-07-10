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Куртуа заменили по ходу матча ЧМ против испанцев - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
23:41 10.07.2026 (обновлено: 00:01 11.07.2026)
Куртуа заменили по ходу матча ЧМ против испанцев

Вратаря сборной Бельгии Куртуа заменили по ходу матча ЧМ против испанцев

© REUTERS / Hannah McKayТибо Куртуа
Тибо Куртуа - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа был заменен на 71-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу из-за травмы.
  • Его заменил Сенне Ламменс.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа из-за травмы был заменен на 71-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором его команда играет против испанцев.
Встреча проходит в пятницу в Лос-Анджелесе. Счет в матче - 1:1.
На 66-й минуте вратарь мадридского "Реала" сел на газон и позвал врачей. Он продолжил встречу после паузы на водопой, но затем попросил замену. На 71-й минуте голкипера заменил Сенне Ламменс из "Манчестер Юнайтед". Покидая поле, 34-летний Куртуа не смог сдержать слез.
Юри Тилеманс - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Капитан сборной Бельгии травмировался перед матчем ЧМ с командой Испании
Вчера, 22:23
 
ФутболСпортТибо КуртуаСенне ЛамменсРеал МадридМанчестер ЮнайтедЧМ по футболу 2026
 
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