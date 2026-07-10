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Израиль готов присоединиться к американским ударам по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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09:57 10.07.2026 (обновлено: 12:09 10.07.2026)
Израиль готов присоединиться к американским ударам по Ирану, пишут СМИ

NYP: Израиль готов присоединиться к ударам США по Ирану

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тель-Авив готов присоединиться к американским ударам по Ирану в случае, если Вашингтон к нему обратится за помощью, пишет NYP.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Тель-Авив может присоединиться к американским ударам по Ирану в случае, если к нему обратятся за помощью, пишет газета New York Post со ссылкой на израильский источник.
"Мы доказали, что поддерживаем США. <...> Мы готовы сделать это снова, если потребуется", — сказал собеседник издания.
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В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта.
Однако в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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