Израиль готов присоединиться к американским ударам по Ирану, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тель-Авив готов присоединиться к американским ударам по Ирану в случае, если Вашингтон к нему обратится за помощью, пишет NYP.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Тель-Авив может присоединиться к американским ударам по Ирану в случае, если к нему обратятся за помощью, пишет газета New York Post со ссылкой на израильский источник.
"Мы доказали, что поддерживаем США. <...> Мы готовы сделать это снова, если потребуется", — сказал собеседник издания.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта.
Однако в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.