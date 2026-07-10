"В стороне не останетесь": Иран сделал предупреждение Израилю

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран предостерег Израиль от присоединения к американским атакам.

Тегеран предупредил, что нападение на инфраструктуру страны будет встречено аналогичными мерами.

ТЕГЕРАН, 10 июл — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр предостерег Израиль от присоединения к ударам США.

Израильские власти ранее заявили, что силы ЦАХАЛ находятся в полной боевой готовности. По данным New York Post, Тель-Авив готов принять участие в американских атаках, если его попросят.

« "Нападение на инфраструктуру Ирана будет встречено аналогичными мерами. <...> Израиль не останется в стороне от ответа", — цитирует Зольгадра агентство Fars

Как пишет CNN, Белый дом пытается удержать Тель-Авив от участия в ударах. Там опасаются, что вмешательство союзника приведет к потере контроля над ситуацией.

В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум , который предполагает завершение военного конфликта. Однако в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.