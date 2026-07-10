"В стороне не останетесь": Иран сделал предупреждение Израилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран предостерег Израиль от присоединения к американским атакам.
- Тегеран предупредил, что нападение на инфраструктуру страны будет встречено аналогичными мерами.
ТЕГЕРАН, 10 июл — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр предостерег Израиль от присоединения к ударам США.
Израильские власти ранее заявили, что силы ЦАХАЛ находятся в полной боевой готовности. По данным New York Post, Тель-Авив готов принять участие в американских атаках, если его попросят.
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"Нападение на инфраструктуру Ирана будет встречено аналогичными мерами. <...> Израиль не останется в стороне от ответа", — цитирует Зольгадра агентство Fars.
Как пишет CNN, Белый дом пытается удержать Тель-Авив от участия в ударах. Там опасаются, что вмешательство союзника приведет к потере контроля над ситуацией.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Однако в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.