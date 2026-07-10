США приостановили удары по Ирану, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США приостановили удары по Ирану из-за переговоров, но могут их возобновить, передает CNN.

Военные готовятся к атакам на случай, если они потребуются, но приоритет отдается дипломатическому урегулированию.

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Вооруженные силы США приостановили удары по Ирану из-за переговоров, но могут их возобновить, передает телеканал Вооруженные силы США приостановили удары по Ирану из-за переговоров, но могут их возобновить, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Несколько чиновников сообщили <...> о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются сегодня ночью, но сейчас приоритет отдается дипломатии", — говорится в материале.

По информации телеканала, экипаж авианосца "Авраам Линкольн" загрузил боеприпасы на истребители, а пилоты отработали необходимые маневры. Отмечается, что Вашингтон намеренно делает паузы, чтобы избежать эскалации.

При этом источники CNN утверждают, что минувшей ночью США не совершали атак на исламскую республику, но при необходимости они могут продолжиться.

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