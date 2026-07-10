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США приостановили удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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03:37 10.07.2026 (обновлено: 10:10 10.07.2026)
США приостановили удары по Ирану, пишут СМИ

CNN: США приостановили удары по Ирану, но возобновят их при необходимости

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США приостановили удары по Ирану из-за переговоров, но могут их возобновить, передает CNN.
  • Военные готовятся к атакам на случай, если они потребуются, но приоритет отдается дипломатическому урегулированию.
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Вооруженные силы США приостановили удары по Ирану из-за переговоров, но могут их возобновить, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Несколько чиновников сообщили <...> о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются сегодня ночью, но сейчас приоритет отдается дипломатии", — говорится в материале.
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По информации телеканала, экипаж авианосца "Авраам Линкольн" загрузил боеприпасы на истребители, а пилоты отработали необходимые маневры. Отмечается, что Вашингтон намеренно делает паузы, чтобы избежать эскалации.
При этом источники CNN утверждают, что минувшей ночью США не совершали атак на исламскую республику, но при необходимости они могут продолжиться.
В ночь на среду Штаты возобновили обстрелы Ирана. По словам президента Дональда Трампа, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании.
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