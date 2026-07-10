Турция в ближайшее время объявит о продаже С-400 третьей стране, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция планирует объявить о продаже российских С-400 третьей стране сегодня, пишет Hürriyet.
- Среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар.
АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Турция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране, пишет газета Hürriyet.
Источник РИА Новости в местном правительстве накануне опровергал соответствующую информацию.
"О сделке должны объявить сегодня", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.
Утверждается, что ЗРК могут передать одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар. Между сторонами были разногласия, но к ночи их удалось урегулировать, пишет газета.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тему сверхчувствительной. По его словам, между Россией и Турцией были контакты по этому вопросу.
В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил ее из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA.
На этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал снятие ограничений. Он отметил, что наличие российских ЗРК у Анкары его никак не беспокоит. Но, по его словам, решение о поставках F-35 еще предстоит принять. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что получил от Вашингтона обещание о поставке пяти новейших истребителей.