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Турция в ближайшее время объявит о продаже С-400 третьей стране, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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09:50 10.07.2026 (обновлено: 13:40 10.07.2026)
Турция в ближайшее время объявит о продаже С-400 третьей стране, пишут СМИ

Hürriyet: Турция в ближайшее время объявит о тайной продаже С-400 третьей стране

© Фото : Turkish National Defense MinistryРоссийские зенитные ракетные комплексы С-400 на авиабазе Муртед в Анкаре, Турция
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 на авиабазе Муртед в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Turkish National Defense Ministry
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 на авиабазе Муртед в Анкаре, Турция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция планирует объявить о продаже российских С-400 третьей стране сегодня, пишет Hürriyet.
  • Среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар.
АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Турция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране, пишет газета Hürriyet.
Источник РИА Новости в местном правительстве накануне опровергал соответствующую информацию.
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Израиль опасается возможной сделки США с Турцией по F-35, пишут СМИ
30 июня, 14:08
"О сделке должны объявить сегодня", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.
Утверждается, что ЗРК могут передать одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар. Между сторонами были разногласия, но к ночи их удалось урегулировать, пишет газета.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тему сверхчувствительной. По его словам, между Россией и Турцией были контакты по этому вопросу.
В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил ее из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA.
На этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал снятие ограничений. Он отметил, что наличие российских ЗРК у Анкары его никак не беспокоит. Но, по его словам, решение о поставках F-35 еще предстоит принять. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что получил от Вашингтона обещание о поставке пяти новейших истребителей.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Эрдоган назвал позицию Трампа по поставкам Турции F-35 позитивной
8 июля, 21:56
 
В миреПерсидский заливДональд ТрампС-400 «Триумф»Анкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганF-35ТурцияВашингтон (штат)
 
 
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