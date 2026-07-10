Краткий пересказ от РИА ИИ Турция планирует объявить о продаже российских С-400 третьей стране сегодня, пишет Hürriyet.

Среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар.

АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Турция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране, пишет газета Турция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране, пишет газета Hürriyet

Источник РИА Новости в местном правительстве накануне опровергал соответствующую информацию.

"О сделке должны объявить сегодня", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.

Утверждается, что ЗРК могут передать одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар. Между сторонами были разногласия, но к ночи их удалось урегулировать, пишет газета.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тему сверхчувствительной. По его словам, между Россией и Турцией были контакты по этому вопросу.

В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил ее из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA .