Источник опроверг слухи о передаче Турцией российских С-400 третьей стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сообщения о возможной передаче Турцией российских ЗРК С-400 третьей стране не соответствуют действительности.
- Таких обсуждений не ведется, утверждает источник в турецком правительстве.
АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Сообщения о том, что Турция якобы может передать находящиеся на ее вооружении российские ЗРК С-400 третьей стране, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Так он прокомментировал утверждения близкой к правительственным кругам обозревательницы газеты Hürriyet Ханде Фырат о том, что Анкара и Вашингтон обсуждают вариант отправки С-400 в одну из стран Персидского залива.
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"Такой ситуации нет, обсуждений о передаче российских ЗРК третьей стране не ведется", — сказал собеседник агентства.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что наличие у Турции российских ЗРК никак не беспокоит его в контексте сделки по F-35, и анонсировал снятие санкций с Анкары. Но, по его словам, решение о поставках самолетов еще предстоит принять. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что получил от Вашингтона обещание о поставке пяти новейших истребителей.