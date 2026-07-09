Источник опроверг слухи о передаче Турцией российских С-400 третьей стране

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Сообщения о том, что Турция якобы может передать находящиеся на ее вооружении российские ЗРК С-400 третьей стране, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Так он прокомментировал утверждения близкой к правительственным кругам обозревательницы газеты Hürriyet Ханде Фырат о том, что Анкара и Вашингтон обсуждают вариант отправки С-400 в одну из стран Персидского залива.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").