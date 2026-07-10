Холанд жестко высказался о судействе в матче Франции и Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрлинг Холанд раскритиковал работу судейской бригады в четвертьфинальном матче чемпионата мира между Францией и Марокко.
- Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0, Мбаппе забил мяч на 60-й минуте и отдал голевую передачу на Усмана Дембеле (66), а пенальти в первом тайме не реализовал из-за потери концентрации.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд раскритиковал работу судейской бригады в четвертьфинальном матче чемпионата мира между командами Францией и Марокко во время назначения пенальти в ворота марокканцев.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Франции в Бостоне обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Мбаппе забил мяч на 60-й минуте, а также отдал голевую передачу на Усмана Дембеле (66). В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, который был назначен после длительного просмотра VAR. Сам игрок позднее признался, что не смог забить пенальти из-за потери концентрации, которая наступила из-за долгого просмотра эпизода судейской бригадой.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле
"Ждать пять минут, чтобы пробить пенальти, - это чересчур", - написал Холанд в соцсети Snapchat, прикрепив фотографию экрана телевизора с трансляцией игры.
В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.