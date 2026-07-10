Рейтинг@Mail.ru
Холанд жестко высказался о судействе в матче Франции и Марокко - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:30 10.07.2026 (обновлено: 12:40 10.07.2026)
Холанд жестко высказался о судействе в матче Франции и Марокко

Холанд раскритиковал судейскую бригаду в матче Франции и Марокко

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Эрлинг Холанд
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрлинг Холанд раскритиковал работу судейской бригады в четвертьфинальном матче чемпионата мира между Францией и Марокко.
  • Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0, Мбаппе забил мяч на 60-й минуте и отдал голевую передачу на Усмана Дембеле (66), а пенальти в первом тайме не реализовал из-за потери концентрации.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд раскритиковал работу судейской бригады в четвертьфинальном матче чемпионата мира между командами Францией и Марокко во время назначения пенальти в ворота марокканцев.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Франции в Бостоне обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Мбаппе забил мяч на 60-й минуте, а также отдал голевую передачу на Усмана Дембеле (66). В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, который был назначен после длительного просмотра VAR. Сам игрок позднее признался, что не смог забить пенальти из-за потери концентрации, которая наступила из-за долгого просмотра эпизода судейской бригадой.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Франция
2 : 0
Марокко
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ждать пять минут, чтобы пробить пенальти, - это чересчур", - написал Холанд в соцсети Snapchat, прикрепив фотографию экрана телевизора с трансляцией игры.
В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Мбаппе объяснил, почему не смог реализовать пенальти в ворота Марокко
Вчера, 08:10
 
ФутболСпортФранцияМароккоНорвегияЧМ по футболу 2026Эрлинг ХоландУсман Дембеле
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала