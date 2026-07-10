Холанд жестко высказался о судействе в матче Франции и Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ Эрлинг Холанд раскритиковал работу судейской бригады в четвертьфинальном матче чемпионата мира между Францией и Марокко.

Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0, Мбаппе забил мяч на 60-й минуте и отдал голевую передачу на Усмана Дембеле (66), а пенальти в первом тайме не реализовал из-за потери концентрации.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд раскритиковал работу судейской бригады в четвертьфинальном матче чемпионата мира между командами Францией и Марокко во время назначения пенальти в ворота марокканцев.

В ночь на пятницу по московскому времени сборная Франции Бостоне обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Мбаппе забил мяч на 60-й минуте, а также отдал голевую передачу на Усмана Дембеле (66). В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, который был назначен после длительного просмотра VAR. Сам игрок позднее признался, что не смог забить пенальти из-за потери концентрации, которая наступила из-за долгого просмотра эпизода судейской бригадой.

"Ждать пять минут, чтобы пробить пенальти, - это чересчур", - написал Холанд в соцсети Snapchat, прикрепив фотографию экрана телевизора с трансляцией игры.