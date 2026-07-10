Клубы РПЛ хотят проводить домашние матчи еврокубков в Казахстане, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клубы РПЛ начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане.
- Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алма-Ата, Актобе и Шымкент, так как их стадионы соответствуют необходимым требованиям и имеют натуральный газон.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних еврокубковых матчей в Казахстане, сообщил журналист Эльдар Аманбаев в Telegram-канале.
По информации источника, данный вариант рассматривается на следующий сезон в случае, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустит российские клубы к турнирам под эгидой организации, но обяжет проводить домашние встречи на нейтральной территории. Как отмечает журналист, это один из рассматриваемых вариантов, но работа в данном направлении уже ведется.
Сообщается, что главными кандидатами на проведение таких матчей являются города Алма-Ата, Актобе и Шымкент. Выбор объясняется тем, что ведущие клубы РПЛ традиционно выступают на натуральном газоне, а стадионы в этих городах соответствуют необходимым требованиям.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Позднее британская газета The Telegraph сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, несмотря на решение МОК.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.