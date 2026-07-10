Франции предстоит тяжелый полуфинал на ЧМ, заявил Дешам

ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, отвечая на вопрос РИА Новости о главном препятствии для повторения успеха чемпионата мира 2018 года в России, призвал не забегать вперед и заявил, что сначала команде предстоит пройти тяжелый полуфинал.

"Пока мы дошли только до полуфинала, завтра мы узнаем, кто станет нашим противником, посмотрим их игры. Не стоит забегать вперед. Остается еще этап и, конечно, он будет тяжелым, потому что это Чемпионат Мира", – сказал Дешам в ходе пресс-конференции.