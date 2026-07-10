Франции предстоит тяжелый полуфинал на ЧМ, заявил Дешам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам призвал не забегать вперед, отметив, что команде предстоит пройти тяжелый полуфинал.
- Франция на ЧМ 2018 года в России выиграла золотые медали турнира.
- В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем встречи между испанцами и командой Бельгии.
ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, отвечая на вопрос РИА Новости о главном препятствии для повторения успеха чемпионата мира 2018 года в России, призвал не забегать вперед и заявил, что сначала команде предстоит пройти тяжелый полуфинал.
"Пока мы дошли только до полуфинала, завтра мы узнаем, кто станет нашим противником, посмотрим их игры. Не стоит забегать вперед. Остается еще этап и, конечно, он будет тяжелым, потому что это Чемпионат Мира", – сказал Дешам в ходе пресс-конференции.
В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле