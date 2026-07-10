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Франции предстоит тяжелый полуфинал на ЧМ, заявил Дешам - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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04:12 10.07.2026
Франции предстоит тяжелый полуфинал на ЧМ, заявил Дешам

Дешам: Франции предстоит тяжелый полуфинал на пути к повторению триумфа ЧМ-2018

© REUTERS / Jeenah MoonСборная Франции
Сборная Франции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Сборная Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам призвал не забегать вперед, отметив, что команде предстоит пройти тяжелый полуфинал.
  • Франция на ЧМ 2018 года в России выиграла золотые медали турнира.
  • В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем встречи между испанцами и командой Бельгии.
ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, отвечая на вопрос РИА Новости о главном препятствии для повторения успеха чемпионата мира 2018 года в России, призвал не забегать вперед и заявил, что сначала команде предстоит пройти тяжелый полуфинал.
Франция на ЧМ 2018 года в России выиграла золотые медали турнира.
Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Дешам заявил, что французы не случайно вышли в полуфинал чемпионата мира
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"Пока мы дошли только до полуфинала, завтра мы узнаем, кто станет нашим противником, посмотрим их игры. Не стоит забегать вперед. Остается еще этап и, конечно, он будет тяжелым, потому что это Чемпионат Мира", – сказал Дешам в ходе пресс-конференции.
В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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