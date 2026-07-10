Дешам заявил, что французы не случайно вышли в полуфинал чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда оказалась в полуфинале чемпионата мира не случайно.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики, а финал состоится 19 июля.
ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что его команда оказалась в полуфинале далеко не случайно.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле
"В четверть финала не проходят случайно, но мы в полуфинале", – сказал он в ходе пресс-конференции.