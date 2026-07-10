Главный тренер сборной Франции заявил, что настроен на победу в полуфинале

ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что настроен на победу в полуфинальной игре.

"Конечно, во вторник нашей целью будет дойти до самого верха", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства.