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Главный тренер сборной Франции заявил, что настроен на победу в полуфинале - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
03:45 10.07.2026 (обновлено: 03:46 10.07.2026)
Главный тренер сборной Франции заявил, что настроен на победу в полуфинале

Главный тренер сборной Франции Дешам заявил, что настроен на победу в полуфинале

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДидье Дешам
Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дидье Дешам. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что настроен на победу в полуфинальной игре.
  • Полуфинал чемпионата мира между французами и победителем встречи между испанцами и командой Бельгии состоится 14 июля.
ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что настроен на победу в полуфинальной игре.
В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
"Конечно, во вторник нашей целью будет дойти до самого верха", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства.
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