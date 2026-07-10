Шакира посетила матч Франции против Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шакира посетила матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко.
- Ранее Шакира вместе с исполнителем Burna Boy впервые исполнила официальный гимн чемпионата «Dai Dai» на игре открытия ЧМ-2026.
ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира, исполнившая гимн чемпионата мира по футболу 2026 года, посетила матч между сборными Франции и Марокко, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Ранее певица появлялась лишь на игре открытия ЧМ-2026 11 июня в Мехико, где Мексика сыграла с ЮАР. Тогда Шакира вместе с исполнителем Burna Boy впервые исполнила официальный гимн чемпионата "Dai Dai".
Ожидается, что Шакира станет хедлайнером финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Выступление колумбийской суперзвезды запланировано на 19 июля на стадионе "МетЛайф Стэдиум" в Нью-Джерси. По предварительным данным, к ней присоединятся Мадонна, Джастин Бибер и участники южнокорейской группы BTS.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле