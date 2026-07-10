Шакира посетила матч Франции против Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ Шакира посетила матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко.

Ранее Шакира вместе с исполнителем Burna Boy впервые исполнила официальный гимн чемпионата «Dai Dai» на игре открытия ЧМ-2026.

ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира, исполнившая гимн чемпионата мира по футболу 2026 года, посетила матч между сборными Франции и Марокко, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Всемирно известная колумбийская певица появилась на матче 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции Марокко , который проходил на стадионе "Джиллетт Стэдиум" в Фоксборо, недалеко от Бостона.

Ранее певица появлялась лишь на игре открытия ЧМ-2026 11 июня в Мехико, где Мексика сыграла с ЮАР. Тогда Шакира вместе с исполнителем Burna Boy впервые исполнила официальный гимн чемпионата "Dai Dai".