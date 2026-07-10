Футболист сборной Франции Мбаппе рассказал о полученной травме

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что смог избежать серьезной травмы в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Марокко.

Сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0, Мбаппе забил мяч и отдал голевую передачу.

В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между испанцами и командой Бельгии.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что смог избежать серьезной травмы в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Марокко.

В ночь на пятницу по московскому времени сборная Франции Бостоне обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Мбаппе забил мяч на 60-й минуте, а также отдал голевую передачу на Усмана Дембеле (66). В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти. По ходу второго тайма 27-летний капитан сборной Франции был заменен из-за повреждения на Жан-Филиппа Матета.

"Я получил удар по лодыжке, но я в порядке", - цитирует Мбаппе RMC Sport.

"Матета был в лучшей форме, чтобы отыграть оставшиеся минуты матча, и в тот момент был в лучшем расположении духа. Вот и все, что произошло", - приводит слова игрока после матча официальный сайт Международной федерации футбола.