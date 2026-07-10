Мбаппе признали лучшим игроком матча ЧМ против команды Марокко

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.