Мбаппе признали лучшим игроком матча ЧМ против команды Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира против команды Марокко.
- Сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0, Мбаппе забил мяч и отдал голевую передачу, но не реализовал пенальти в первом тайме, а затем был заменен из-за повреждения.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
По ходу второго тайма 27-летний капитан сборной Франции был заменен из-за повреждения.
В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле