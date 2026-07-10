Футболисты сборной Франции обыграли Марокко и вышли в полуфинал ЧМ

Как сообщает статистический портал Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, стал автором десяти результативных действий на текущем чемпионате мира. Спортсмен стал единственным игроком в истории турнира, который добрался до этой отметки на двух мировых первенствах. С 20 голами Мбаппе идет вторым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, уступая аргентинскому нападающему Лионелю Месси (21).