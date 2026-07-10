Футболисты сборной Франции обыграли Марокко и вышли в полуфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Франции победила команду Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.
- Мячи забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.
- Килиан Мбаппе стал автором десяти результативных действий на текущем чемпионате мира и вторым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 20 голами.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле
Как сообщает статистический портал Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, стал автором десяти результативных действий на текущем чемпионате мира. Спортсмен стал единственным игроком в истории турнира, который добрался до этой отметки на двух мировых первенствах. С 20 голами Мбаппе идет вторым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, уступая аргентинскому нападающему Лионелю Месси (21).
В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.