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Футболисты сборной Франции обыграли Марокко и вышли в полуфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
01:02 10.07.2026 (обновлено: 01:03 10.07.2026)
Футболисты сборной Франции обыграли Марокко и вышли в полуфинал ЧМ

Сборная Франции обыграла команду Марокко и стала полуфиналистом чемпионата мира

© REUTERS / Winslow TownsonФутболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Winslow Townson
Футболисты сборной Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции победила команду Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.
  • Мячи забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.
  • Килиан Мбаппе стал автором десяти результативных действий на текущем чемпионате мира и вторым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 20 голами.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу.
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Франции. Мячи забили Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66). В первом тайме Мбаппе не смог реализовать пенальти, а на 77-й минуте его заменили из-за повреждения.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Франция
2 : 0
Марокко
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как сообщает статистический портал Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, стал автором десяти результативных действий на текущем чемпионате мира. Спортсмен стал единственным игроком в истории турнира, который добрался до этой отметки на двух мировых первенствах. С 20 голами Мбаппе идет вторым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, уступая аргентинскому нападающему Лионелю Месси (21).
В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Капитана сборной Франции Мбаппе заменили в матче ЧМ против марокканцев
00:53
 
ФутболСпортФранцияМароккоБостонЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеЛионель МессиУсман Дембеле
 
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