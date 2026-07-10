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Капитана сборной Франции Мбаппе заменили в матче ЧМ против марокканцев - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
00:53 10.07.2026
Капитана сборной Франции Мбаппе заменили в матче ЧМ против марокканцев

Мбаппе заменили в матче ЧМ против марокканцев из-за травмы

© REUTERS / DAVID BUTLER IIКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / DAVID BUTLER II
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был заменен по ходу второго тайма матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Марокко из-за повреждения.
  • На 60-й минуте Мбаппе забил мяч, а затем отдал голевую передачу, до этого не реализовав пенальти в первом тайме.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был заменен по ходу второго тайма матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Марокко из-за повреждения.
Встреча проходит в Бостоне, французы ведут со счетом 2:0. Мбаппе забил мяч на 60-й минуте, а затем отдал голевую передачу. В первом тайме он не смог реализовать пенальти.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Франция
2 : 0
Марокко
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 74-й минуте встречи французский нападающий присел на поле и попросил замену.
Игрок сборной Аргентины Лионель Месси (слева) и игрок сборной Франции Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Месси и Мбаппе больше всех ходят пешком на ЧМ-2026
5 июля, 17:17
 
ФутболСпортКилиан МбаппеФранцияМароккоБостонЧМ по футболу 2026
 
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