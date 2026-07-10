Капитана сборной Франции Мбаппе заменили в матче ЧМ против марокканцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был заменен по ходу второго тайма матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Марокко из-за повреждения.
- На 60-й минуте Мбаппе забил мяч, а затем отдал голевую передачу, до этого не реализовав пенальти в первом тайме.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был заменен по ходу второго тайма матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Марокко из-за повреждения.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле
На 74-й минуте встречи французский нападающий присел на поле и попросил замену.
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