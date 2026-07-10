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Часть трибун пустует на матче ЧМ между сборными Франции и Марокко - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
00:12 10.07.2026
Часть трибун пустует на матче ЧМ между сборными Франции и Марокко

Часть центральных трибун пустует на матче ЧМ между сборными Франции и Марокко

© Фотография из соцсетейМяч финала и трофей ЧМ-2026
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фотография из соцсетей
Мяч финала и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть центральных трибун и более высокие ярусы стадиона во время четвертьфинального матча между сборными Франции и Марокко оставались свободными.
  • На момент начала второго тайма счет в матче был 0:0.
ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Часть центральных трибун стадиона, на котором играют футбольные сборные Франции и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира, пустуют, передает корреспондент РИА Новости.
На протяжении всего первого тайма на части центральных трибун, а также более высоких ярусах оставались множество свободных мест. К началу второго тайма счет не открыт - 0:0.
Победитель матча между сборными Франции и Марокко выйдет в полуфинал, где встретится с сильнейшим в игре Испания - Бельгия. Эта четвертьфинальная встреча состоится в пятницу, 10 июля.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Франция
2 : 0
Марокко
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
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