Часть трибун пустует на матче ЧМ между сборными Франции и Марокко

ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Часть центральных трибун стадиона, на котором играют футбольные сборные Франции и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира, пустуют, передает корреспондент РИА Новости.

На протяжении всего первого тайма на части центральных трибун, а также более высоких ярусах оставались множество свободных мест. К началу второго тайма счет не открыт - 0:0.