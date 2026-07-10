Часть трибун пустует на матче ЧМ между сборными Франции и Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть центральных трибун и более высокие ярусы стадиона во время четвертьфинального матча между сборными Франции и Марокко оставались свободными.
- На момент начала второго тайма счет в матче был 0:0.
ФОКСБОРО (штат Массачусетс, США), 10 июл - РИА Новости. Часть центральных трибун стадиона, на котором играют футбольные сборные Франции и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира, пустуют, передает корреспондент РИА Новости.
На протяжении всего первого тайма на части центральных трибун, а также более высоких ярусах оставались множество свободных мест. К началу второго тайма счет не открыт - 0:0.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле