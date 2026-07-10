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"Фенербахче" интересуется Луисом Энрике из "Зенита", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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18:21 10.07.2026 (обновлено: 18:49 10.07.2026)
"Фенербахче" интересуется Луисом Энрике из "Зенита", пишут СМИ

L Equipe: "Фенербахче" работает над трансфером футболиста "Зенита" Луиса Энрике

© Фото : Анна Мейер / ФК "Зенит"Луис Энрике
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Анна Мейер / ФК "Зенит"
Луис Энрике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Фенербахче" работает над трансфером полузащитника петербургского "Зенита" и сборной Бразилии Луиса Энрике, сообщает L'Equipe.
  • "Фенербахче" также рассматривает возможность приобретения английского вингера Мейсона Гринвуда из "Марселя" и бразильского нападающего "Зенита" Малкома, который выступает за саудовский "Аль-Хиляль".
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" работает над трансфером полузащитника петербургского "Зенита" и сборной Бразилии Луиса Энрике, сообщает L'Equipe.
По информации источника, "Фенербахче" хочет приобрести английского вингера Мейсона Гринвуда из "Марселя", чей отец также настаивает на переезде в Стамбул.
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Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты - с переходами Луиса Энрике или бразильского нападающего "Зенита" Малкома, который выступает за саудовский "Аль-Хиляль".
Луису Энрике 25 лет, он выступает за "Зенит" с января 2025 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча и забил 6 мячей, став в составе петербургского клуба чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).
На проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира сборная Бразилии дошла до стадии 1/8 финала, Луис Энрике вышел на замену в игре первого тура группового этапа против команды Марокко (1:1).
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