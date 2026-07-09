Адамс перешел в УНИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Брэндан Адамс стал игроком казанского УНИКСа.
- Срок соглашения с баскетболистом рассчитан на сезон-2026/27.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американский защитник Брэндан Адамс стал игроком казанского УНИКСа, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок соглашения рассчитан на сезон-2026/27. Минувший сезон американец провел в пермской "Парме", в составе которой в 34 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал набирал 15,1 очка, отдавал 5,8 результативные передачи, добавляя к ним 2,8 подбора и 1,1 перехвата.
Адамсу 26. Ранее в Единой лиге ВТБ он выступал за "Самару" в 2024 году. Также по ходу карьеры американец представлял израильский "Хапоэль" из Холона, турецкий клуб "Дарюшшафака" и латвийский ВЭФ. В феврале Адамс принял участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
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