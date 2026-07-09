Трезеге оценил шансы французов в матче против марокканцев на ЧМ-2026

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге заявил, что у "трехцветных" есть все для победы над сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.
Сборная Франции сыграет с командой Марокко в Бостоне 9 июня, матч начнется в 23:00 мск. На чемпионате мира 2022 года в Катаре соперники встретились в полуфинале, тогда сильнее были французы (2:0).
«
"Это будет очень сложный матч для Франции. Тем не менее это классика. Я бы сказал, что это в некотором роде реванш за Катар. Но мне кажется, что у Франции есть способности, хороший менеджмент и так далее. В целом у нее есть все, чтобы победить", - сказал Трезеге для Telegram-канала Fonbet до выхода шоу FONtour.
На сайте букмекерской компании Fonbet на победу французов в основное можно сделать ставку с коэффициентом 1,63. Коэффициент на победу сборной Марокко в основное время - 6,5. Шансы на ничью в основное время оцениваются в 3,8.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
60’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле
Реклама, ООО "Фонкор", erid: F7NfYUJCUneVdSjrWoWM