Трезеге оценил шансы французов в матче против марокканцев на ЧМ-2026

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"Это будет очень сложный матч для Франции. Тем не менее это классика. Я бы сказал, что это в некотором роде реванш за Катар. Но мне кажется, что у Франции есть способности, хороший менеджмент и так далее. В целом у нее есть все, чтобы победить", - сказал Трезеге для Telegram-канала Fonbet до выхода шоу FONtour.