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Трезеге оценил шансы французов в матче против марокканцев на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
20:32 09.07.2026
Трезеге оценил шансы французов в матче против марокканцев на ЧМ-2026

Чемпион мира Трезеге сделал прогноз на матч французов против марокканцев на ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДавид Трезеге
Давид Трезеге - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге заявил, что у "трехцветных" есть все для победы над сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.
Сборная Франции сыграет с командой Марокко в Бостоне 9 июня, матч начнется в 23:00 мск. На чемпионате мира 2022 года в Катаре соперники встретились в полуфинале, тогда сильнее были французы (2:0).
«

"Это будет очень сложный матч для Франции. Тем не менее это классика. Я бы сказал, что это в некотором роде реванш за Катар. Но мне кажется, что у Франции есть способности, хороший менеджмент и так далее. В целом у нее есть все, чтобы победить", - сказал Трезеге для Telegram-канала Fonbet до выхода шоу FONtour.

На сайте букмекерской компании Fonbet на победу французов в основное можно сделать ставку с коэффициентом 1,63. Коэффициент на победу сборной Марокко в основное время - 6,5. Шансы на ничью в основное время оцениваются в 3,8.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Франция
2 : 0
Марокко
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
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ФутболФранцияМароккоЧМ по футболу 2026Давид Трезеге
 
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