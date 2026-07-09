Буланов рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче за Суперкубок России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Буланов назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком".
- Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Евгений Буланов назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками Буланова станут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Резервный судья - Андрей Прокопов, резервный ассистент - Алексей Ермилов. За работу системы VAR будут отвечать Сергей Карасев и Антон Фролов.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.