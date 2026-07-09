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Буланов рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче за Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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16:13 09.07.2026
Буланов рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче за Суперкубок России

РФС назначил Евгения Буланова главным арбитром матча за Суперкубок России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФрагмент матча "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Фрагмент матча Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Фрагмент матча "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Буланов назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком".
  • Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Евгений Буланов назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками Буланова станут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Резервный судья - Андрей Прокопов, резервный ассистент - Алексей Ермилов. За работу системы VAR будут отвечать Сергей Карасев и Антон Фролов.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
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