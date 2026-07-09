"Манчестер Юнайтед" построит новый стадион в 350 метрах от "Олд Траффорда"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый стадион "Манчестер Юнайтед" вместимостью 100 тысяч зрителей планируется построить недалеко от "Олд Траффорда".
- Проект предусматривает развитие территории площадью 150 гектаров, строительство 15 тысяч новых домов и создание около 48 тысяч рабочих мест.
- Клуб намерен провести консультации с болельщиками и другими заинтересованными сторонами перед следующим этапом проектирования новой арены.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новый стадион "Манчестер Юнайтед" вместимостью 100 тысяч зрителей планируется построить примерно в 350 метрах к северо-западу от "Олд Траффорда", сообщается на сайте футбольного клуба.
Согласно мастер-плану, новая арена станет центральным объектом стадионного квартала, который создадут в рамках масштабной реконструкции района Траффорд Уорфсайд. Проект предусматривает развитие территории площадью 150 гектаров, строительство 15 тысяч новых домов, создание около 48 тысяч рабочих мест, а также модернизацию транспортной инфраструктуры. По оценке разработчиков, реализация проекта может ежегодно приносить экономике Великобритании до 7,3 млрд фунтов стерлингов.
В "Манчестер Юнайтед" отметили, что решение о будущем нынешнего стадиона "Олд Траффорд" пока не принято. Кроме того, клуб намерен провести консультации с болельщиками и другими заинтересованными сторонами перед следующим этапом проектирования новой арены.
По данным СМИ, строительство займет около пяти лет, стоимость проекта превысит 2 млрд фунтов стерлингов. Также сообщалось, что основные проблемы при реконструкции действующей арены вместимостью 74 310 зрителей, которая является домашней для "Юнайтед" с 1910 года, могла создать железнодорожная ветка позади одной из трибун.
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