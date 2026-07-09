"Манчестер Юнайтед" построит новый стадион в 350 метрах от "Олд Траффорда"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новый стадион "Манчестер Юнайтед" вместимостью 100 тысяч зрителей планируется построить примерно в 350 метрах к северо-западу от "Олд Траффорда", сообщается на сайте футбольного клуба.

По данным СМИ, строительство займет около пяти лет, стоимость проекта превысит 2 млрд фунтов стерлингов. Также сообщалось, что основные проблемы при реконструкции действующей арены вместимостью 74 310 зрителей, которая является домашней для "Юнайтед" с 1910 года, могла создать железнодорожная ветка позади одной из трибун.