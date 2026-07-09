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Овечкин примирился в суде с затопившим его квартиру соседом, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Хоккей
 
10:28 09.07.2026
Овечкин примирился в суде с затопившим его квартиру соседом, пишут СМИ

Life: Овечкин примирился в суде с соседом, затопившим его квартиру во Флориде

© AP Photo / Tony GutierrezАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Tony Gutierrez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин купил квартиру во Флориде за 1,9 млн долларов.
  • Овечкин заключил мировое соглашение с соседом, который затопил его квартиру.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин примирился в суде с соседом, затопившим его квартиру во Флориде, сообщает Telegram-канал Life.
По данным источника, Овечкин в 2016 году купил за 1,9 млн долларов квартиру площадью 180 кв. м на восьмом этаже кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич, куда приезжал отдыхать летом. В 2019 году сосед с 20-го этажа затопил эту квартиру, подключив слив мойки в общую вентиляцию.
Овечкин подал иск в суд на 30 тысяч долларов и сдавал квартиру в аренду за 10,5 тысяч в месяц. Спустя три года тяжб россиянин согласился заключить мировое соглашение.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Кэпиталз" с 2005 года. Форвард является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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ХоккейФлоридаУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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