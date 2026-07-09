Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из "12 стульев"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал сообщение о подарках Эрдогана лидерам стран Евросоюза.
- Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган вручил лидерам стран ЕС пистолеты с именной гравировкой и комплектом боевых патронов.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник цитатой из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" прокомментировал сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил пистолеты лидерам стран Евросоюза.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган по завершении саммита НАТО в Анкаре вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с именной гравировкой и комплектом боевых патронов в качестве памятного подарка.
"Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
"Вы не знаете, зачем Эрдоган подарил лидерам стран НАТО револьверы?! Это его способ завершить войну?! А в этом что-то есть", - иронично отметил он.