Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из "12 стульев"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник цитатой из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" прокомментировал сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил пистолеты лидерам стран Евросоюза.

"Вы не знаете, зачем Эрдоган подарил лидерам стран НАТО револьверы?! Это его способ завершить войну?! А в этом что-то есть", - иронично отметил он.