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Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из "12 стульев" - РИА Новости, 09.07.2026
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14:23 09.07.2026
Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из "12 стульев"

Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана лидерам НАТО цитатой из "12 стульев"

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал сообщение о подарках Эрдогана лидерам стран Евросоюза.
  • Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган вручил лидерам стран ЕС пистолеты с именной гравировкой и комплектом боевых патронов.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник цитатой из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" прокомментировал сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил пистолеты лидерам стран Евросоюза.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган по завершении саммита НАТО в Анкаре вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с именной гравировкой и комплектом боевых патронов в качестве памятного подарка.
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"Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
"Вы не знаете, зачем Эрдоган подарил лидерам стран НАТО револьверы?! Это его способ завершить войну?! А в этом что-то есть", - иронично отметил он.
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