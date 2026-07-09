На юге Ирана прогремели взрывы

"Несколько минут назад два взрыва прогремели в районе городов Бушер и Чогадак", — говорится в публикации.

Губернатор провинции Бушер Эхсан Джаханиян объяснил взрывы работой ПВО. Он добавил, что один из снарядов противника попал по военному объекту.

Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, нанес сегодня ракетный удар по одному из командных центров Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Военные предупредили, что атакуют и другие американские базы в регионе, если нападения со стороны Вашингтона повторятся.