На юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге Ирана — в районе городов Бушер и Чогадак, а также в Конараке и Бендер-Аббасе — прогремели взрывы.
ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. На юге Ирана раздались взрывы, передает Mehr.
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"Несколько минут назад два взрыва прогремели в районе городов Бушер и Чогадак", — говорится в публикации.
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Сообщалось также о звуках детонации в Конараке и Бендер-Аббасе.
Губернатор провинции Бушер Эхсан Джаханиян объяснил взрывы работой ПВО. Он добавил, что один из снарядов противника попал по военному объекту.
В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север исламской республики. Как утверждает CENTCOM, армия поразила примерно 90 объектов.
По словам президента США Дональда Трампа, обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится. МИД Ирана называл атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании.
Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, нанес сегодня ракетный удар по одному из командных центров Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Военные предупредили, что атакуют и другие американские базы в регионе, если нападения со стороны Вашингтона повторятся.