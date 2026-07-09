Иран ударил по ПВО в Кувейте и хранилищам топлива армии США в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Ирана сообщили об ударах по системам ПВО Patriot в Кувейте.
- Целью массированной атаки БПЛА армии Ирана стали также хранилища топлива армии США в Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. ВС Ирана нанесли удары по системам ПВО в Кувейте и складу с топливом в Бахрейне.
До этого КСИР сообщал об ударах по четырем базам в Кувейте и Бахрейне.
В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север Ирана. Как утверждает CENTCOM, армия поразила примерно 90 объектов. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Известно как минимум о 14 погибших и 78 раненых.
По словам президента США Дональда Трампа, эти обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
МИД Ирана называл атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами.