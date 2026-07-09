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Иран ударил по ПВО в Кувейте и хранилищам топлива армии США в Бахрейне - РИА Новости, 09.07.2026
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09:15 09.07.2026 (обновлено: 09:42 09.07.2026)
Иран ударил по ПВО в Кувейте и хранилищам топлива армии США в Бахрейне

Иран заявил об ударах по ПВО в Кувейте и хранилищам топлива армии США в Бахрейне

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск иранских беспилотников
Запуск иранских беспилотников - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Iranian Army
Запуск иранских беспилотников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Ирана сообщили об ударах по системам ПВО Patriot в Кувейте.
  • Целью массированной атаки БПЛА армии Ирана стали также хранилища топлива армии США в Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. ВС Ирана нанесли удары по системам ПВО в Кувейте и складу с топливом в Бахрейне.
"Системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА", — говорится в заявлении военных, которое приводит IRIB.
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До этого КСИР сообщал об ударах по четырем базам в Кувейте и Бахрейне.
В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север Ирана. Как утверждает CENTCOM, армия поразила примерно 90 объектов. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Известно как минимум о 14 погибших и 78 раненых.
По словам президента США Дональда Трампа, эти обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
МИД Ирана называл атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами.
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