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КСИР нанес удары по четырем военным базам США - РИА Новости, 09.07.2026
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05:41 09.07.2026 (обновлено: 09:08 09.07.2026)
КСИР нанес удары по четырем военным базам США

КСИР заявил, что нанес удары по военным базам США в Кувейте и Бахрейне

© AP Photo / Iranian Revolutionary GuardЗапуск баллистических ракет в Иране
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
Запуск баллистических ракет в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР нанес удары по четырем базам США на Ближнем Востоке:
  • Речь идет о базах "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, а также "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне.
  • Иранские военные пригрозили нарастить атаки в регионе, если агрессия со стороны Штатов не прекратится.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. КСИР нанес удары по четырем базам США на Ближнем Востоке.
"Морские и космические силы <...> провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру и объекты на американских базах "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, базах "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне", — говорится в заявлении военных, которое приводит телеканал Press TV.
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Они также пригрозили нарастить атаки в регионе, если агрессия со стороны Штатов не прекратится.
В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север Ирана. Как утверждает CENTCOM, армия поразила примерно 90 объектов. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Известно как минимум о двух погибших.
По словам президента США Дональда Трампа, эти обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
МИД Ирана называл атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами.
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