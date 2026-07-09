КСИР нанес удары по четырем военным базам США

Они также пригрозили нарастить атаки в регионе, если агрессия со стороны Штатов не прекратится.

В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север Ирана. Как утверждает CENTCOM , армия поразила примерно 90 объектов. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Известно как минимум о двух погибших.