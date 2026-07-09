КСИР нанес удары по четырем военным базам США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР нанес удары по четырем базам США на Ближнем Востоке:
- Речь идет о базах "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, а также "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне.
- Иранские военные пригрозили нарастить атаки в регионе, если агрессия со стороны Штатов не прекратится.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. КСИР нанес удары по четырем базам США на Ближнем Востоке.
"Морские и космические силы <...> провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру и объекты на американских базах "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, базах "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне", — говорится в заявлении военных, которое приводит телеканал Press TV.
Они также пригрозили нарастить атаки в регионе, если агрессия со стороны Штатов не прекратится.
В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север Ирана. Как утверждает CENTCOM, армия поразила примерно 90 объектов. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Известно как минимум о двух погибших.
По словам президента США Дональда Трампа, эти обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
МИД Ирана называл атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами.