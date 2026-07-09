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Экс-игрок "Томи" и сборной Румынии погиб в возрасте 44 лет - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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11:28 09.07.2026 (обновлено: 12:45 09.07.2026)
Экс-игрок "Томи" и сборной Румынии погиб в возрасте 44 лет

Экс-футболист "Томи" и сборной Румынии Габриэль Мурешан утонул в озере

© Фото : с сайта ФК "Томь"Габриэль Мурешан
Габриэль Мурешан - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : с сайта ФК "Томь"
Габриэль Мурешан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник «Томи» и сборной Румынии Габриэль Мурешан погиб в возрасте 44 лет.
  • Мурешан утонул в озере в коммуне Аполд, где с 2020 года занимал должность мэра.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник "Томи" и сборной Румынии Габриэль Мурешан погиб в возрасте 44 лет, сообщается на сайте Федерации футбола Румынии (FRF).
По информации Digi Sport, Мурешан утонул в озере в коммуне Аполд, где с 2020 года занимал должность мэра. Бывшего футболиста доставили в медицинское учреждение, однако реанимировать его не удалось.
Игровую карьеру Мурешан завершил в 2017 году. За время выступлений полузащитник представлял ряд клубов, включая "Томь", за которую играл в 2013-2014 годах, а также "Клуж", в составе которого трижды стал чемпионом Румынии, трижды выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок Румынии. Еще один Суперкубок он завоевал в составе клуба "Тыргу-Муреш". За сборную Румынии Мурешан провел девять матчей.
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