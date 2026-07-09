Экс-игрок "Томи" и сборной Румынии погиб в возрасте 44 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший полузащитник «Томи» и сборной Румынии Габриэль Мурешан погиб в возрасте 44 лет.
- Мурешан утонул в озере в коммуне Аполд, где с 2020 года занимал должность мэра.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник "Томи" и сборной Румынии Габриэль Мурешан погиб в возрасте 44 лет, сообщается на сайте Федерации футбола Румынии (FRF).
По информации Digi Sport, Мурешан утонул в озере в коммуне Аполд, где с 2020 года занимал должность мэра. Бывшего футболиста доставили в медицинское учреждение, однако реанимировать его не удалось.
Игровую карьеру Мурешан завершил в 2017 году. За время выступлений полузащитник представлял ряд клубов, включая "Томь", за которую играл в 2013-2014 годах, а также "Клуж", в составе которого трижды стал чемпионом Румынии, трижды выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок Румынии. Еще один Суперкубок он завоевал в составе клуба "Тыргу-Муреш". За сборную Румынии Мурешан провел девять матчей.