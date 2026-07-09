Бабич готов сыграть против "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что готов сыграть в матче за Суперкубок России, если такое решение примет главный тренер.
- Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Восстановившийся после травмы защитник московского "Спартака" Срджан Бабич заявил РИА Новости, что готов сыграть в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", если такое решение примет главный тренер Хуан Карлос Карседо.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
"Думаю, буду готов (к Суперкубку), если понадоблюсь тренеру", - сказал Бабич.
Сербский защитник получил травму "крестов" в октябре 2025 года, после чего не выходил на поле за "Спартак" в официальных матчах. При этом Бабич принял участие во всех трех товарищеских матчах "красно-белых" на летних сборах, проведя на поле 150 минут из 270 возможных.