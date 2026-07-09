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Бабич готов сыграть против "Зенита" - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
12:02 09.07.2026 (обновлено: 12:44 09.07.2026)
Бабич готов сыграть против "Зенита"

Восстановившийся футболист "Спартака" Бабич готов сыграть против "Зенита"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСрджан Бабич
Срджан Бабич - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Срджан Бабич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что готов сыграть в матче за Суперкубок России, если такое решение примет главный тренер.
  • Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Восстановившийся после травмы защитник московского "Спартака" Срджан Бабич заявил РИА Новости, что готов сыграть в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", если такое решение примет главный тренер Хуан Карлос Карседо.
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Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
"Думаю, буду готов (к Суперкубку), если понадоблюсь тренеру", - сказал Бабич.
Сербский защитник получил травму "крестов" в октябре 2025 года, после чего не выходил на поле за "Спартак" в официальных матчах. При этом Бабич принял участие во всех трех товарищеских матчах "красно-белых" на летних сборах, проведя на поле 150 минут из 270 возможных.
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ФутболСпортНижний НовгородСрджан БабичКарлос КарседоЗенитСпартак МоскваСуперкубок России по футболу
 
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