Рейтинг@Mail.ru
Лучший бомбардир сборной Марокко пропустит матч с Францией из-за травмы - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:21 09.07.2026 (обновлено: 09:32 09.07.2026)
Лучший бомбардир сборной Марокко пропустит матч с Францией из-за травмы

Лучший бомбардир Марокко на ЧМ Сайбари пропустит четвертьфинал с Францией

© Фото : Соцсети Королевской марокканской футбольной федерацииНападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари
Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Соцсети Королевской марокканской футбольной федерации
Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лучший бомбардир сборной Марокко Исмаэль Сайбари пропустит четвертьфинальный матч против команды Франции из-за травмы.
  • В матче 1/8 финала против сборной Канады Сайбари был заменен на 22-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир сборной Марокко на чемпионате мира по футболу Исмаэль Сайбари из-за травмы пропустит четвертьфинальный матч против команды Франции, сообщил главный тренер команды Мохамед Уахби.
В субботнем матче 1/8 финала против сборной Канады (3:0) атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" был заменен на 22-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия. В четверг в Бостоне марокканцам предстоит сыграть с французами в четвертьфинале турнира.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
Франция
:
Марокко
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Все игроки на сто процентов здоровы, кроме Сайбари. Он еще не готов, но я надеюсь, что это не конец турнира для него", - приводит Al Jazeera комментарий Уахби с пресс-конференции.
Сайбари забивал в каждом из трех матчей группового этапа и в 1/32 финала реализовал победный пенальти в послематчевой серии против сборной Нидерландов.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мбаппе заявил, что Франция "испачкала руки" в матче с Парагваем
5 июля, 14:30
 
ФутболСпортМароккоФранцияКанадаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала