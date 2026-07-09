Лучший бомбардир сборной Марокко пропустит матч с Францией из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лучший бомбардир сборной Марокко Исмаэль Сайбари пропустит четвертьфинальный матч против команды Франции из-за травмы.
- В матче 1/8 финала против сборной Канады Сайбари был заменен на 22-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир сборной Марокко на чемпионате мира по футболу Исмаэль Сайбари из-за травмы пропустит четвертьфинальный матч против команды Франции, сообщил главный тренер команды Мохамед Уахби.
09 июля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
"Все игроки на сто процентов здоровы, кроме Сайбари. Он еще не готов, но я надеюсь, что это не конец турнира для него", - приводит Al Jazeera комментарий Уахби с пресс-конференции.
Сайбари забивал в каждом из трех матчей группового этапа и в 1/32 финала реализовал победный пенальти в послематчевой серии против сборной Нидерландов.