ФСИН опровергла данные о попытке суицида обвиняемого в убийстве девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой в камере СИЗО не соответствует действительности.
- Сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и области.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и области.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщал, что Федор Мехнин пытался покончить с собой в камере в СИЗО.
"Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой не соответствует действительности", - сказали агентству в пресс-службе ведомства.
В воскресенье суд в Санкт-Петербурге арестовал ранее судимого Мехнина по обвинению в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе в Ленобласти. Мужчина уже дал изобличающие его показания.
По данным следствия, Мехнин угрожал ребенку ножом, когда она отказалась выполнять "действия сексуального характера". В результате мужчина нанес ей не менее 29 ударов ножом в область шеи и задней поверхности грудной клетки, а после задушил ее лямкой рюкзака. Девочка умерла на месте.