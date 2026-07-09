ФСИН опровергла данные о попытке суицида обвиняемого в убийстве девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой в камере СИЗО не соответствует действительности.

Сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и области.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и области.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщал, что Федор Мехнин пытался покончить с собой в камере в СИЗО.

"Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой не соответствует действительности", - сказали агентству в пресс-службе ведомства.

В воскресенье суд в Санкт-Петербурге арестовал ранее судимого Мехнина по обвинению в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе в Ленобласти. Мужчина уже дал изобличающие его показания.