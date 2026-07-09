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ФСИН опровергла данные о попытке суицида обвиняемого в убийстве девочки - РИА Новости, 09.07.2026
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19:58 09.07.2026 (обновлено: 20:02 09.07.2026)
ФСИН опровергла данные о попытке суицида обвиняемого в убийстве девочки

ФСИН опровергла данные о попытке суицида обвиняемого в убийстве в Ленобласти

© МВД РоссииПодозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© МВД России
Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой в камере СИЗО не соответствует действительности.
  • Сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и области.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и области.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщал, что Федор Мехнин пытался покончить с собой в камере в СИЗО.
"Информация о попытке обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федора Мехнина покончить с собой не соответствует действительности", - сказали агентству в пресс-службе ведомства.
В воскресенье суд в Санкт-Петербурге арестовал ранее судимого Мехнина по обвинению в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе в Ленобласти. Мужчина уже дал изобличающие его показания.
По данным следствия, Мехнин угрожал ребенку ножом, когда она отказалась выполнять "действия сексуального характера". В результате мужчина нанес ей не менее 29 ударов ножом в область шеи и задней поверхности грудной клетки, а после задушил ее лямкой рюкзака. Девочка умерла на месте.
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