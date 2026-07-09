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Фетисов назвал игнорирование IIHF выигравших Кубок Стэнли россиян абсурдом - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Хоккей
 
09:56 09.07.2026

Фетисов назвал игнорирование IIHF выигравших Кубок Стэнли россиян абсурдом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал абсурдом и безумием замалчивание президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом фамилий российских игроков, выигравших главный трофей НХЛ.
  • В составе «Каролина Харрикейнз», выигравшей Кубок Стэнли, выступают три россиянина: Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников, однако IIHF не упомянула их в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.
  • Фетисов выразил надежду, что недавнее решение МОК повлияет на исправление ситуации.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Замалчивание президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом фамилий выигравших в составе своей команды главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российских игроков является проявлением им абсурда и безумия, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Каролина Харрикейнз" в июне выиграла у "Вегас Голден Найтс" финальную серию Кубка Стэнли со счетом 4-2. В составе победителей выступают три россиянина: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. IIHF на своем сайте не упомянула российских игроков "Каролины" в материале о завоевании командой Кубка Стэнли. В статье названы лишь американец Джейкоб Славин, датчане Фредерик Андерсен и Николай Элерс, канадцы Тэйлор Холл, Логан Стэнковен, Джордан Стаал, Шон Уокер и Сет Джарвис, финн Себастьян Ахо, а также главный тренер команды Род Бриндамор.
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"Когда Международная федерация хоккея, поздравляя команду, победившую в Кубке Стэнли, не обозначает российских игроков, я воспринимаю это как абсурд и безумие. Как это вообще можно – пропустить тех наших ребят, на которых ходят миллионы болельщиков и которых боготворят мальчишки во всех странах мира? IIHF – это ведь общественная международная организация, в уставе которой прописано уважать, ценить и лелеять все то, что связано с развитием хоккея. И особенно тех, кто двигает нашу игру вперед. И если президент федерации этого не делает, то значит, он дебил", - сказал Фетисов.
"Сергей Викторович (Лавров, министр иностранных дел РФ) ранее обозначил этим словом некомпетентность определенных международных чиновников. И оно уже, можно сказать, входит в словарь дипломатических отношений. И такой дебилизм проявляется у главы IIHF. Я надеюсь, что недавнее решение МОК каким-то образом повлияет на исправление всех этих вещей", - подчеркнул собеседник агентства.
Во вторник Международный олимпийский комитет отменил свои ранее введенные рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
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ХоккейСпортАндрей СвечниковРоссияАлександр НикишинКаролина ХаррикейнзФредерик АндерсенВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Международная федерация хоккея (IIHF)
 
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