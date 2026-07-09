Фетисов назвал игнорирование IIHF выигравших Кубок Стэнли россиян абсурдом

"Когда Международная федерация хоккея, поздравляя команду, победившую в Кубке Стэнли, не обозначает российских игроков, я воспринимаю это как абсурд и безумие. Как это вообще можно – пропустить тех наших ребят, на которых ходят миллионы болельщиков и которых боготворят мальчишки во всех странах мира? IIHF – это ведь общественная международная организация, в уставе которой прописано уважать, ценить и лелеять все то, что связано с развитием хоккея. И особенно тех, кто двигает нашу игру вперед. И если президент федерации этого не делает, то значит, он дебил", - сказал Фетисов.