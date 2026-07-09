Футболист Эриксен пройдет реабилитацию в Дании после инцидента на матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча 7 июня.
- Футболист сборной Дании и «Вольфсбурга» вскоре начнет проходить индивидуальную программу реабилитации.
- Реабилитацию 34-летний футболист пройдет в Дании.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Переживший потерю сознания в товарищеском матче футболист сборной Дании и "Вольфсбурга" Кристиан Эриксен вскоре начнет проходить индивидуальную программу реабилитации, сообщается в аккаунте немецкого клуба в соцсети X.
"Кристиан Эриксен вскоре приступит к индивидуальной программе реабилитации. После обсуждения с управляющим директором клуба Дитером Хеккингом было решено, что 34-летний футболист пройдет этот этап у себя на родине - в Дании. Клуб поддерживает постоянную связь с Кристианом и его лечащими врачами. Мы продолжаем желать Кристиану всего наилучшего в процессе восстановления", - говорится в заявлении клуба.
В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.
Эриксен выступает за "Вольфсбург" с 2025 года, его контракт с немецким клубом рассчитан на еще один сезон. В сезоне-2025/26 Эриксен сыграл 34 матча и забил три мяча.
Эриксен вернулся домой после потери сознания
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