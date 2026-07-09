Рейтинг@Mail.ru
Футболист Эриксен пройдет реабилитацию в Дании после инцидента на матче - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:04 09.07.2026
Футболист Эриксен пройдет реабилитацию в Дании после инцидента на матче

Эриксен пройдет реабилитацию в Дании после потери сознания во время матча

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКристиан Эриксен
Кристиан Эриксен - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кристиан Эриксен . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча 7 июня.
  • Футболист сборной Дании и «Вольфсбурга» вскоре начнет проходить индивидуальную программу реабилитации.
  • Реабилитацию 34-летний футболист пройдет в Дании.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Переживший потерю сознания в товарищеском матче футболист сборной Дании и "Вольфсбурга" Кристиан Эриксен вскоре начнет проходить индивидуальную программу реабилитации, сообщается в аккаунте немецкого клуба в соцсети X.
Инцидент произошел 7 июня во время товарищеского матча датчан и украинцев в Оденсе. Эриксен потерял сознание и упал на газон на 65-й минуте, ему немедленно оказали медицинскую помощь. Встреча была досрочно завершена при счете 2:1 в пользу сборной Дании. Эриксен почти сразу пришел в себя.
"Кристиан Эриксен вскоре приступит к индивидуальной программе реабилитации. После обсуждения с управляющим директором клуба Дитером Хеккингом было решено, что 34-летний футболист пройдет этот этап у себя на родине - в Дании. Клуб поддерживает постоянную связь с Кристианом и его лечащими врачами. Мы продолжаем желать Кристиану всего наилучшего в процессе восстановления", - говорится в заявлении клуба.
В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.
Эриксен выступает за "Вольфсбург" с 2025 года, его контракт с немецким клубом рассчитан на еще один сезон. В сезоне-2025/26 Эриксен сыграл 34 матча и забил три мяча.
Кристиан Эриксен - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Эриксен вернулся домой после потери сознания
8 июня, 19:16
 
ФутболСпортДанияОденсеФинляндияДитер ХеккингКристиан ЭриксенВольфсбургИнтер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Марокко
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    К. Гауфф
    617
    266
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала