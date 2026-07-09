Футболист Эриксен пройдет реабилитацию в Дании после инцидента на матче

Краткий пересказ от РИА ИИ Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча 7 июня.

Футболист сборной Дании и «Вольфсбурга» вскоре начнет проходить индивидуальную программу реабилитации.

Реабилитацию 34-летний футболист пройдет в Дании.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Переживший потерю сознания в товарищеском матче футболист сборной Дании и "Вольфсбурга" Кристиан Эриксен вскоре начнет проходить индивидуальную программу реабилитации, сообщается в аккаунте немецкого клуба в соцсети Переживший потерю сознания в товарищеском матче футболист сборной Дании и "Вольфсбурга" Кристиан Эриксен вскоре начнет проходить индивидуальную программу реабилитации, сообщается в аккаунте немецкого клуба в соцсети X

Инцидент произошел 7 июня во время товарищеского матча датчан и украинцев в Оденсе Эриксен потерял сознание и упал на газон на 65-й минуте, ему немедленно оказали медицинскую помощь. Встреча была досрочно завершена при счете 2:1 в пользу сборной Дании. Эриксен почти сразу пришел в себя.

"Кристиан Эриксен вскоре приступит к индивидуальной программе реабилитации. После обсуждения с управляющим директором клуба Дитером Хеккингом было решено, что 34-летний футболист пройдет этот этап у себя на родине - в Дании. Клуб поддерживает постоянную связь с Кристианом и его лечащими врачами. Мы продолжаем желать Кристиану всего наилучшего в процессе восстановления", - говорится в заявлении клуба.

В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.