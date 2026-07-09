Краткий пересказ от РИА ИИ
- Махачкалинское "Динамо" выкупило колумбийского защитника Андреса Аларкона у клуба "Патриотас Бояка".
- Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
- Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что условия перехода значительно выгоднее для клуба, чем опция выкупа в арендном соглашении.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" выкупило колумбийского защитника Андреса Аларкона, выступавшего за команду на правах аренды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сумма выкупа у колумбийского клуба "Патриотас Бояка" не раскрывается. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
"Мы очень хорошо знаем Аларкона. Он по ментальности нам очень подходит. Да, он допускал некоторые ошибки, но в концовке сезона очень хорошо отыграл, доказав, что подходит команде и по футбольным характеристикам, и, что немаловажно, по человеческим качествам. Он в Дагестане своим стал. Андрес - хороший футболист, хороший парень. Мы в него верим. Нам с его бывшим клубом удалось договориться о переходе на условиях, которые значительно, подчеркиваю, значительно выгоднее для нас, чем та опция выкупа, которая содержалась в арендном соглашении. Нас все устроило, Андреса все устроило. И хорошо, что мы эту сделку совершили", - заявил генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов.
Аларкону 25 лет. Он присоединился к "Динамо" в сентябре и принял участие в 21 матче в различных турнирах, забив один гол.