Махачкалинское "Динамо" выкупило колумбийского защитника Андреса Аларкона

Сумма выкупа у колумбийского клуба "Патриотас Бояка" не раскрывается. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Аларкону 25 лет. Он присоединился к "Динамо" в сентябре и принял участие в 21 матче в различных турнирах, забив один гол.