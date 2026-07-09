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Махачкалинское "Динамо" выкупило колумбийского защитника Андреса Аларкона - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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11:43 09.07.2026

Махачкалинское "Динамо" выкупило колумбийского защитника Андреса Аларкона

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Болельщики махачкалинского "Динамо"
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Болельщики махачкалинского "Динамо". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Махачкалинское "Динамо" выкупило колумбийского защитника Андреса Аларкона у клуба "Патриотас Бояка".
  • Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
  • Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что условия перехода значительно выгоднее для клуба, чем опция выкупа в арендном соглашении.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" выкупило колумбийского защитника Андреса Аларкона, выступавшего за команду на правах аренды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сумма выкупа у колумбийского клуба "Патриотас Бояка" не раскрывается. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
"Мы очень хорошо знаем Аларкона. Он по ментальности нам очень подходит. Да, он допускал некоторые ошибки, но в концовке сезона очень хорошо отыграл, доказав, что подходит команде и по футбольным характеристикам, и, что немаловажно, по человеческим качествам. Он в Дагестане своим стал. Андрес - хороший футболист, хороший парень. Мы в него верим. Нам с его бывшим клубом удалось договориться о переходе на условиях, которые значительно, подчеркиваю, значительно выгоднее для нас, чем та опция выкупа, которая содержалась в арендном соглашении. Нас все устроило, Андреса все устроило. И хорошо, что мы эту сделку совершили", - заявил генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов.
Аларкону 25 лет. Он присоединился к "Динамо" в сентябре и принял участие в 21 матче в различных турнирах, забив один гол.
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