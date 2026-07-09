В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за подтопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гергебильском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления.
- Разрушена и затоплена магистральная линия газопровода в селе Маали, ведутся работы по восстановлению газоснабжения.
- Из-за обвала полностью перекрыта дорога в сторону села Хаджалмахи.
МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. В Гергебильском районе Дагестана из-за подтопления ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили местные власти.
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"В связи с ухудшением ситуации, вызванным подтоплением в Гергебильском районе, комиссия по чрезвычайным ситуациям единогласно приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал глава района Магомедали Тагиров", — говорится в Telegram-канале райадминистрации.
Там добавили, что в нескольких селах уровень воды в реках продолжает повышаться.
Мощные ливни обрушились на Дагестан 7 и 8 июля, реки вышли из берегов. Это привело к подтоплениям, размывам дорог, аварийным отключениям электроэнергии. В Гергебильском районе в селе Маали оказалась разрушенной и затопленной в реке Койсу магистральная линия газопровода. Сейчас специалисты работают над восстановлением газоснабжения. Кроме того, из-за обвала полностью перекрыли дорогу к селу Хаджалмахи. В селе Кикуни из подтопленных домов эвакуировали около ста человек.
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5 апреля, 18:22