В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС из-за подтопления

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"В связи с ухудшением ситуации, вызванным подтоплением в Гергебильском районе, комиссия по чрезвычайным ситуациям единогласно приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал глава района Магомедали Тагиров", — говорится в Telegram-канале райадминистрации.