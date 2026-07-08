В четырех районах Дагестана эвакуируют людей из-за угрозы подтопления домов

Краткий пересказ от РИА ИИ В четырех районах Дагестана возникла угроза подтопления около 15 частных жилых домов из-за поднятия уровня воды в реках.

В Гумбетовском и Кайтагском районах уже подтоплены приусадебные участки, проводится эвакуация жителей.

В Левашинском и Гергебильском районах возникла угроза подмытия фундамента домов и затопления частных домов, идет эвакуация.

МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Угроза подтопления около 15 частных жилых домов возникла в четырех районах Дагестана из-за поднятия уровня воды в реках, людей эвакуируют, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

"В Гумбетовском районе , в селе Чирката из-за поднятия уровня реки Андийское Койсу подтопило два приусадебных участка, есть угроза двум частным жилым домам. Эвакуировано четыре человека… В Кайтагском районе из-за поднятия уровня реки Уллучая и изменения русла в селе Маджалис имеется угроза, предварительно, четырем частным жилым домам на краю села. Проводится эвакуация", – говорится в сообщении

Кроме того, в селе Ташкапур в Левашинском районе из-за обильных осадков и поднятия уровня реки Казикумухское Койсу существует угроза подмытия фундамента трех домов, жильцов эвакуируют, добавили в управлении.

В селе Кикуни в Гергебильском районе из-за поднятия уровня реки Каракойсу затопило спортшколу – внутри никого не было. Также, по данным МЧС, существует угроза затопления пяти-шести частных домов.