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В четырех районах Дагестана эвакуируют людей из-за угрозы подтопления домов - РИА Новости, 08.07.2026
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17:26 08.07.2026
В четырех районах Дагестана эвакуируют людей из-за угрозы подтопления домов

В 4 районах Дагестана эвакуируют людей из-за угрозы подтопления 15 частных домов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четырех районах Дагестана возникла угроза подтопления около 15 частных жилых домов из-за поднятия уровня воды в реках.
  • В Гумбетовском и Кайтагском районах уже подтоплены приусадебные участки, проводится эвакуация жителей.
  • В Левашинском и Гергебильском районах возникла угроза подмытия фундамента домов и затопления частных домов, идет эвакуация.
МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Угроза подтопления около 15 частных жилых домов возникла в четырех районах Дагестана из-за поднятия уровня воды в реках, людей эвакуируют, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
Гумбетовском районе, в селе Чирката из-за поднятия уровня реки Андийское Койсу подтопило два приусадебных участка, есть угроза двум частным жилым домам. Эвакуировано четыре человека… В Кайтагском районе из-за поднятия уровня реки Уллучая и изменения русла в селе Маджалис имеется угроза, предварительно, четырем частным жилым домам на краю села. Проводится эвакуация", – говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Ташкапур в Левашинском районе из-за обильных осадков и поднятия уровня реки Казикумухское Койсу существует угроза подмытия фундамента трех домов, жильцов эвакуируют, добавили в управлении.
В селе Кикуни в Гергебильском районе из-за поднятия уровня реки Каракойсу затопило спортшколу – внутри никого не было. Также, по данным МЧС, существует угроза затопления пяти-шести частных домов.
Ранее МЧС Дагестана сообщало, что с 8 по 9 июля по районам республики ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, усиление ветра до 20-23 метров в секунду.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияГумбетовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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