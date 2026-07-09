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Журналист раскрыл, что ждет Зеленского из-за возобновления атак США на Иран - РИА Новости, 09.07.2026
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10:59 09.07.2026 (обновлено: 19:54 09.07.2026)
Журналист раскрыл, что ждет Зеленского из-за возобновления атак США на Иран

Боуз: Зеленский окажется под большим давлением из-за возобновления атак на Иран

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за возобновления конфликта в Иране Зеленский окажется под еще большим давлением, поскольку на Украину почти не будет поступать оружия, написал журналист Чей Боуз.
  • Он добавил, что российские военные продолжат выполнять свои задачи, потому что они не просят ракет, они все делают сами.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский окажется под большим давлением из-за возобновления конфликта в Иране, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Война в Иране возобновилась. Это окажет еще большее давление на Зеленского, поскольку сейчас на Украину почти не будет поступать никакого оружия", — говорится в публикации.
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Боуз добавил, что российские военные продолжат выполнять свои задачи, потому что они не просят о поставках ракет, они все делают сами.

В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север исламской республики.

Как утверждает CENTCOM, армия поразила примерно 90 объектов. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Известно как минимум о 14 погибших и 78 раненых.
По словам президента США Дональда Трампа, эти обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил усилить мощность ударов, если такая ситуация повторится.

Во вторник иранские СМИ сообщили, что катарский танкер попытался пройти через Ормузский пролив при поддержке сил США. После неоднократных предупреждений он подвергся удару. По данным UKMTO, снаряд попал в левый борт судна.
МИД Ирана называл атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании.
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