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Бельгийцы пожаловались в ФИФА на состояние тренировочного поля на ЧМ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
08:51 09.07.2026
Бельгийцы пожаловались в ФИФА на состояние тренировочного поля на ЧМ

Бельгия пожаловалась в ФИФА на состояние тренировочного поля на чемпионате мира

© Фото : Соцсети сборной Бельгии по футболуПолузащитник сборной Бельгии по футболу Шарль де Кетеларе
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Шарль де Кетеларе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Соцсети сборной Бельгии по футболу
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Шарль де Кетеларе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Королевская бельгийская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА с жалобой на состояние тренировочного поля в Лос-Анджелесе.
  • По просьбе RBFA тренировочную базу сборной Бельгии перенесли на базу клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» в Карсоне.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на состояние тренировочного поля на чемпионате мира, сообщает The Athletic.
В четвертьфинале турнира сборная Бельгии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
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Бельгийцы утверждают, что по прибытии в Университет Лойолы Мэримаунт (LMU) в Лос-Анджелесе, где команда должна была начать подготовку к четвертьфиналу, осмотр предполагаемого тренировочного поля показал, что "качество игрового покрытия не соответствует минимальным стандартам, необходимым для тренировок".
RBFA обратилась к ФИФА с просьбой перенести тренировочную базу команды, и эта просьба была удовлетворена. Команда переехала на тренировочную базу клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" в Карсоне.
Ранее RBFA призвала пересмотреть регламенты ФИФА на фоне приостановки удаления форварда сборной США Фоларина Балогана, несмотря на победу в очном матче в 1/8 финала чемпионата мира.
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