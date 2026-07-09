Бельгийцы пожаловались в ФИФА на состояние тренировочного поля на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Королевская бельгийская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА с жалобой на состояние тренировочного поля в Лос-Анджелесе.

По просьбе RBFA тренировочную базу сборной Бельгии перенесли на базу клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» в Карсоне.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на состояние тренировочного поля на чемпионате мира, сообщает The Athletic.

В четвертьфинале турнира сборная Бельгии сыграет против команды Испании . Матч пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.

Бельгийцы утверждают, что по прибытии в Университет Лойолы Мэримаунт (LMU) в Лос-Анджелесе, где команда должна была начать подготовку к четвертьфиналу, осмотр предполагаемого тренировочного поля показал, что "качество игрового покрытия не соответствует минимальным стандартам, необходимым для тренировок".

RBFA обратилась к ФИФА с просьбой перенести тренировочную базу команды, и эта просьба была удовлетворена. Команда переехала на тренировочную базу клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" в Карсоне.