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Батраков стал лучшим молодым игроком сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
20:53 09.07.2026
Батраков стал лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

Батракова второй год подряд признали лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Алексей Батраков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков второй год подряд признан лучшим молодым игроком сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • В прошлом сезоне Батраков принял участие в 28 матчах из 30 в чемпионате России, забив 13 мячей и отдав 9 результативных передач.
  • Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской «Балтикой».
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков второй год подряд признан лучшим молодым игроком сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Премия "Герои РПЛ" проходит в четвертый раз. Награда лучшему молодому игроку вручается второй раз, в 2024-м вместо нее была номинация "Открытие", победителем которой стал выступавший за ЦСКА узбекистанский полузащитник Аббосбек Файзуллаев. В этом году помимо Батракова на приз претендовали полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и нападающий тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков.
Батраков в прошлом сезоне принял участие в 28 матчах из 30 в чемпионате России, забив 13 мячей и отдав 9 результативных передач. Полузащитник "Локомотива" стал вторым в списке бомбардиров РПЛ, а также поделил вторую строчку в списке ассистентов и по системе "гол+пас".
На первом этапе определения номинантов на приз с 11 по 16 июня голосовали журналисты. С 18 по 28 июня прошел второй этап, на котором свои голоса отдавали болельщики. В период с 30 июня по 4 июля состоялся третий этап - победителей премии определяли капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской "Балтикой".
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ФутболСпортРоссияМоскваАкронАлексей БатраковАббосбек ФайзуллаевМатвей КислякПФК ЦСКАЛокомотив (Москва)Акрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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