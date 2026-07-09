Батраков стал лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков второй год подряд признан лучшим молодым игроком сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В прошлом сезоне Батраков принял участие в 28 матчах из 30 в чемпионате России, забив 13 мячей и отдав 9 результативных передач.

Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской «Балтикой».

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков второй год подряд признан лучшим молодым игроком сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Премия "Герои РПЛ " проходит в четвертый раз. Награда лучшему молодому игроку вручается второй раз, в 2024-м вместо нее была номинация "Открытие", победителем которой стал выступавший за ЦСКА узбекистанский полузащитник Аббосбек Файзуллаев. В этом году помимо Батракова на приз претендовали полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и нападающий тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков.

Батраков в прошлом сезоне принял участие в 28 матчах из 30 в чемпионате России, забив 13 мячей и отдав 9 результативных передач. Полузащитник "Локомотива" стал вторым в списке бомбардиров РПЛ, а также поделил вторую строчку в списке ассистентов и по системе "гол+пас".

На первом этапе определения номинантов на приз с 11 по 16 июня голосовали журналисты. С 18 по 28 июня прошел второй этап, на котором свои голоса отдавали болельщики. В период с 30 июня по 4 июля состоялся третий этап - победителей премии определяли капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.