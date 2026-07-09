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Евгений Алдонин: что сейчас с бывшим футболистом ЦСКА и сборной, последние новости
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Футбол
 
13:23 09.07.2026 (обновлено: 14:25 09.07.2026)
"Борется за жизнь": Алдонин вернулся в Россию после лечения от рака

Экс-игрок сборной России Алдонин вернулся в Россию после лечения от рака

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЕвгений Алдонин
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин продолжает сражение с онкологией. После длительного пребывания за границей он вернулся в Москву. Ему помогают РПЛ и клубы, а его партнер по национальной команде Дмитрий Булыкин поделился важными подробностями.

Вернулся и сыграл с Малкиным

В конце прошлого года врачи диагностировали у Алдонина тяжелое заболевание, которое требовало длительного и дорогого лечения. Летом 2026-го состоялся благотворительный любительский турнир “Кубок Евгения Алдонина-2026”, где собрали более полумиллиона рублей в поддержку экс-футболиста.
"После того, как это с Женей случилось, нам его очень не хватает, — рассказал РИА Новости победитель Лиги чемпионов в составе “Порту” Дмитрий Аленичев. — Надеюсь, в скором времени он очень быстро восстановится и как можно быстрее вернется на футбольное поле. Мы недавно разговаривали, самое главное, что он оптимист по жизни — был и остается. Мы очень часто с Женькой общаемся. Желаю ему всего самого лучшего. Он обладает такой силой воли и характером", — рассказывал РИА Новости победитель Лиги чемпионов в составе “Порту” Дмитрий Аленичев.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕвгений Алдонин
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Евгений Алдонин
И вот недавно другой партнер Алдонина по сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с РИА Новости поделился важной информацией, что Евгений вернулся в Москву после длительного лечения за границей. И даже успел поиграть в падел вместе со звездами хоккея Евгением Малкиным и Ильей Ковальчуком.
"Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока еще до конца ничего не ясно, но то, что он уже в Москве — это уже хорошо. Он там почти целый год лечился за границей Конечно же, он рад, что вернулся и увидел друзей. Я надеюсь, что хорошее настроение тоже поможет ему восстановиться после очень тяжелой болезни", — сказал Булыкин.

Мощная и карьера и тяжелая потеря

Алдонин начинал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого перешел в московский ЦСКА, где стал звездой национального уровня. Евгения провел почти 30 матчей за сборную России, включая две игры на чемпионате Европы 2004 года. На его счету также многочисленные победы в чемпионате и Кубке России и, конечно же, триумф в Кубке УЕФА с ЦСКА в 2005 году.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФутболист Евгений Алдонин и певица Юлия Началова. 2010 год
Футболист Евгений Алдонин и певица Юлия Началова. 2010 год - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Футболист Евгений Алдонин и певица Юлия Началова. 2010 год
В личной жизни футболиста в те времена также происходили большие события. В 2006-м Алдонин женился на звезде шоу-бизнеса Юлии Началовой, в том же году в них родилась дочка Вера. Однако спустя пять лет пара приняла решение о разводе.
В 2019 году случилась трагедия. Началова скончалась в возрасте 38 лет из-за сепсиса, который стал результатом значительных осложнений в связи с хроническими заболеваниями.
Алдонин тяжело переживал, хотя к тому моменту женился во второй раз. Сейчас он воспитывает троих детей.
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ФутболЕвгений АлдонинДмитрий БулыкинЕвгений МалкинЦСКАРоторПортуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Лига чемпионов 2025-2026Авторы РИА Новости Спорт
 
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