"Борется за жизнь": Алдонин вернулся в Россию после лечения от рака

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин продолжает сражение с онкологией. После длительного пребывания за границей он вернулся в Москву. Ему помогают РПЛ и клубы, а его партнер по национальной команде Дмитрий Булыкин поделился важными подробностями.

Вернулся и сыграл с Малкиным

В конце прошлого года врачи диагностировали у Алдонина тяжелое заболевание, которое требовало длительного и дорогого лечения. Летом 2026-го состоялся благотворительный любительский турнир “Кубок Евгения Алдонина-2026”, где собрали более полумиллиона рублей в поддержку экс-футболиста.

"После того, как это с Женей случилось, нам его очень не хватает, — рассказал РИА Новости победитель Лиги чемпионов в составе “Порту” Дмитрий Аленичев. — Надеюсь, в скором времени он очень быстро восстановится и как можно быстрее вернется на футбольное поле. Мы недавно разговаривали, самое главное, что он оптимист по жизни — был и остается. Мы очень часто с Женькой общаемся. Желаю ему всего самого лучшего. Он обладает такой силой воли и характером", — рассказывал РИА Новости победитель Лиги чемпионов в составе “Порту” Дмитрий Аленичев.

И вот недавно другой партнер Алдонина по сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с РИА Новости поделился важной информацией, что Евгений вернулся в Москву после длительного лечения за границей. И даже успел поиграть в падел вместе со звездами хоккея Евгением Малкиным и Ильей Ковальчуком.

"Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока еще до конца ничего не ясно, но то, что он уже в Москве — это уже хорошо. Он там почти целый год лечился за границей Конечно же, он рад, что вернулся и увидел друзей. Я надеюсь, что хорошее настроение тоже поможет ему восстановиться после очень тяжелой болезни", — сказал Булыкин.

Мощная и карьера и тяжелая потеря

Алдонин начинал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого перешел в московский ЦСКА, где стал звездой национального уровня. Евгения провел почти 30 матчей за сборную России, включая две игры на чемпионате Европы 2004 года. На его счету также многочисленные победы в чемпионате и Кубке России и, конечно же, триумф в Кубке УЕФА с ЦСКА в 2005 году.

В личной жизни футболиста в те времена также происходили большие события. В 2006-м Алдонин женился на звезде шоу-бизнеса Юлии Началовой, в том же году в них родилась дочка Вера. Однако спустя пять лет пара приняла решение о разводе.

В 2019 году случилась трагедия. Началова скончалась в возрасте 38 лет из-за сепсиса, который стал результатом значительных осложнений в связи с хроническими заболеваниями.