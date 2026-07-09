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Бразильский футболист Жулио Ромао перешел в "Ахмат" - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
22:17 09.07.2026
Бразильский футболист Жулио Ромао перешел в "Ахмат"

"Ахмат" объявил о переходе бразильского полузащитника Жулио Ромао

© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"Футболисты клуба "Ахмат"
Футболисты клуба Ахмат - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"
Футболисты клуба "Ахмат". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жулио Ромао перешел в грозненский «Ахмат».
  • Соглашение с игроком рассчитано на три сезона.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бразильский полузащитник Жулио Ромао перешел в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соглашение с игроком рассчитано на три сезона. Ранее у бразильца истек контракт с "Ференцварошем", с которым он выиграл чемпионат Венгрии в сезоне-2024/25.
Жулио Ромао 28 лет, в Европе он также выступал за португальскую "Санта-Клару" и азербайджанский "Карабах", с которым стал трехкратным чемпионом страны.
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