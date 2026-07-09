Бразильский футболист Жулио Ромао перешел в "Ахмат"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жулио Ромао перешел в грозненский «Ахмат».
- Соглашение с игроком рассчитано на три сезона.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бразильский полузащитник Жулио Ромао перешел в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соглашение с игроком рассчитано на три сезона. Ранее у бразильца истек контракт с "Ференцварошем", с которым он выиграл чемпионат Венгрии в сезоне-2024/25.
Жулио Ромао 28 лет, в Европе он также выступал за португальскую "Санта-Клару" и азербайджанский "Карабах", с которым стал трехкратным чемпионом страны.