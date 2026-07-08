Мощнейший прорыв России! Нас вернули в ключевой вид спорта в мире

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала важнейшее решение о допуске российских сборных до всех соревнований. Таким образом, волейбол стал вторым после водного поло игровым видом спорта, где случилось возвращение наших атлетов всех возрастов. И это колоссальный прорыв для всего российского спорта.

Последовали за МОК

Буквально накануне Международный олимпийский комитет (МОК) отменил все рекомендации для спортивных федераций в отношении российских спортсменов, а также восстановил членство Олимпийского комитета страны. Причем нельзя сказать, что это был полнейший шок. Последние действия МОК наталкивали на мысли о подобном шаге, так что сенсацией это не стало. Зато было крайне приятной новостью, которая задала еще более сильный тренд на тотальное возвращение наших атлетов.

Не прошло и суток, как к свежим рекомендациям МОК прислушались в Международной федерации волейбола. Там не стали долго ждать и сразу выпустили официальное заявление на сайте, где говорилось о снятии санкций с российских спортсменов.

"В соответствии с предыдущим решением администрации FIVB следовать рекомендациям исполкома МОК, а также после недавнего решения МОК, российским спортсменам и техническим специалистам во всех дисциплинах разрешено вернуться к соревнованиям FIVB. Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства", — говорится в заявлении на сайте организации.

Помимо этого, в FIVB отметили, что наших ребят восстановят в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которое они имели на момент заморозки. То есть, России не придется начинать с нуля и каких-то низких позиций, так что это большой плюс и экономия времени, которое у нас и так отняли незаслуженно.

Что касается флага и гимна, то этот вопрос будет решаться по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола (CEV). То есть фактически мировой волейбол с большой точностью скопировал вчерашние рекомендации МОК. Не случайно же президент организации Кирсти Ковентри на пресс-конференции заявляла, что очень надеется на то, что все федерации прислушаются к советам МОК и используют их.

А что по Олимпиаде?

Безусловно, президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко был очень рад произошедшему. В беседе с РИА Новости он поблагодарил FIVB за быструю работу после снятия санкций МОК.

"Российский волейбол ждал этого решения более четырех лет. Мы благодарны нашим коллегам из Международной федерации волейбола за конструктивное взаимодействие, а также за оперативную работу после вчерашнего заседания исполнительного совета Международного олимпийского комитета, благодаря которой исполнительный совет FIVB в кратчайшие сроки рассмотрел данный вопрос и принял соответствующее решение", - заявил Шевченко.

Теперь есть огромный шанс увидеть все российские сборные на предстоящей летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. И в классическом, и в пляжном волейболе у нас есть прекрасные команды, которые неоднократно блистали на Играх. С учетом того, что клубный чемпионат в стране как был, так и остается сильным, то едва ли у наших возникнут проблемы с отбором.